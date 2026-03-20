GARAGE DÉBARQUE AU ROYAUME-UNI ET EST LÀ POUR FAIRE DU BRUIT

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - L'attente est terminée. La marque montréalaise GARAGE est officiellement arrivée au Royaume-Uni. En réponse à une forte demande, GARAGE ouvre aujourd'hui ses portes au Bluewater Shopping Centre, parallèlement à l'ouverture de son premier magasin londonien prévue le 27 mars dans un emplacement de choix sur Oxford Street.

Ce lancement marque le début d'une nouvelle ère d'expansion internationale pour GARAGE. Reconnue pour son approche confiante et assumée, la marque propose son assortiment caractéristique d'essentiels décontractés et de styles adaptés à un mode de vie actif dans l'une des capitales mondiales de la mode les plus influentes, s'appuyant ainsi sur le fort attrait culturel qu'elle continue de susciter à travers l'Amérique du Nord, de New York à Los Angeles.

« L'ouverture au Royaume-Uni est un moment décisif pour GARAGE », a déclaré Andrew Lutfy, chef de la direction et président du conseil d'administration de Groupe Dynamite. « Londres est au cœur de la mode mondiale; l'énergie et le style qui règnent au Royaume-Uni sont une véritable source d'inspiration pour nous. L'ouverture de nos boutiques au Bluewater Shopping Centre et sur Oxford Street marque une étape déterminante dans notre croissance internationale et nous offre l'occasion de renforcer nos liens avec la clientèle qui nous connaît et nous apprécie déjà, tout en présentant GARAGE à ceux et celles qui viennent de découvrir la marque. »

Premiers magasins britanniques au Bluewater Shopping Centre et sur Oxford Street

La conquête du Royaume-Uni commence dans le comté de Kent. GARAGE est maintenant ouvert au Bluewater Shopping Centre, marquant ainsi les débuts officiels de la marque en sol britannique. Figurant parmi les principales destinations commerciales au pays, Bluewater proposera l'expérience GARAGE complète à une clientèle très engagée et axée sur le style.

GARAGE poursuivra sa lancée vers le cœur de la capitale de la mode, avec l'ouverture de son magasin de Londres le 27 mars. Située au 321 de la prestigieuse Oxford Street West, cette destination impressionnante sur deux étages incarne avec brio l'identité mondiale de la marque. Cet emplacement privilégié sur un coin de rue fait office de point de repère culturel, conçu pour établir une forte présence de marque dans un marché qui définit les tendances de la mode.

Et ce n'est qu'un début

Le déploiement au Royaume-Uni se poursuit, et l'élan ne faiblit pas. Après Londres, GARAGE s'implantera à Manchester, avec des boutiques au Manchester Arndale et au Trafford Centre en 2026, renforçant ainsi sa présence à travers le pays.

Pour obtenir plus d'informations, connaître les heures d'ouverture des magasins et découvrir les dernières nouveautés, suivez @garageclothing et magasinez dès maintenant au garageclothing.co.uk.

À propos de GARAGE

Avec l'attitude et l'influence au cœur de son fondement, GARAGE est bien plus qu'une marque de vêtements; c'est un véritable mouvement. Avec des collections mensuelles conçues pour que sa garde-robe -- et son fil d'actualité -- restent à la fine pointe de la mode, GARAGE est maintenant une référence incontournable pour la femme qui sait exactement qui elle est et qui s'assume pleinement.

Célébrant ses 50 ans, la marque d'origine montréalaise a repoussé les limites et a donné de la visibilité aux femmes qui vivent sans complexe. Reconnue pour sa pertinence culturelle et sa compréhension approfondie de sa communauté, GARAGE offre des essentiels décontractés de qualité supérieure conçus pour la vraie vie. La marque s'est constitué un public fidèle partout en Amérique du Nord en restant à l'écoute de sa clientèle et en s'adaptant à sa façon de vivre, de bouger et de s'habiller. De Montréal à Los Angeles, et maintenant à Londres, GARAGE s'engage à faire grimper le mercure, une collection à la fois.

Site Web : garageclothing.co.uk | @garageclothing

SOURCE GARAGE

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