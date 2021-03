Garage monte le volume d’un cran avec sa campagne du printemps mettant en vedette les artistes-interprètes de l’heure en Amérique du Nord

Créée par une équipe entièrement féminine, la série de portraits met en scène des images, des vidéos et des créatrices de changements qui mettent la musique de tout genre en valeur et qui vivent toutes leur vie selon la devise JOUE À FOND. SOIS TOI-MÊME. La mode est un moyen visuel d'expression de soi universel et, cette saison, Garage monte le volume de l'individualité en encourageant ses clientes à faire du bruit pour montrer qui elles sont et qui elles veulent devenir.

La campagne du printemps de Garage honore la personnalité audacieuse et confiante de ces femmes, ce qui confère à la marque une énergie des plus dynamiques. La nouvelle chanson de Skye, Intruded, a été produite par Timbaland, gagnant d'un Grammy, et met en vedette son amie de longue date, Bella Hadid. Après le succès de sa chanson, Falling Skies, la mannequin d'IMG Charlotte Lawrence sortira son prochain album en mars. Tkay Maidza a été applaudie par MTV et le magazine Rolling Stone, prouvant ainsi que son talent ne connaît aucune frontière. Fusionnant le monde de la mode et de la musique, Garage présente haut et fort cette série de portraits rafraîchissante, permettant à ses clientes d'être elles-mêmes en toute confiance et en s'assumant pleinement.

« C'est notre plus grande et plus excitante campagne publicitaire jusqu'à maintenant. Travailler avec les artistes musicaux émergents les plus populaires de l'heure générera un mouvement de fond et permettra de nous établir solidement à travers toute l'Amérique du Nord », déclare Liz Edmiston, Présidente et Chef de la direction chez Groupe Dynamite Inc.

La collection du printemps propose principalement des silhouettes évolutives comme les bas volumineux, les cargos et les joggings « boyfriend » inspirés des années 90 agencés à des camisoles et des t-shirts sans coutures, tandis que les tons neutres et nuances de terre confèrent un peu de fraîcheur à la collection cette saison.

La campagne, qui sera lancée à travers l'Amérique du Nord, propose principalement de la publicité numérique et des éléments expérientiels, incluant une plateforme communautaire sur le site Web de la marque qui encourage les clientes à approfondir leur identité et à nous faire part de leurs idées et aspirations les plus profondes sur les réseaux sociaux de la marque. Ensemble, la voix de la communauté Garage est puissante et infinie.

À propos de Garage

Garage est la voix des personnes indépendantes et confiantes qui n'ont pas peur de vivre à leur façon et d'exprimer leur personnalité. Notre objectif est d'inspirer les gens de partout sur la planète et de leur permettre d'assumer haut et fort qui ils sont vraiment. Garage habille une clientèle moderne, sexy et tendance pour refléter leur style de vie décontracté et propose des vêtements et accessoires intemporels incluant des jeans, des hauts en tricot, des robes, des manteaux, des maillots et des sous-vêtements. Créé à Montréal en 1975, Garage s'est positionné comme leader dans l'industrie de la mode au détail avec plus de 190 magasins en Amérique du Nord et en ligne au garageclothing.com .

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (GDI) est une entreprise privée internationale basée à Montréal qui crée et conçoit des vêtements abordables depuis 1975. Garage et Dynamite, les deux marques de vêtements et d'accessoires du détaillant, sont au cœur de son succès. Exploitant plus de 300 magasins en Amérique du Nord, GDI offre à sa clientèle passionnée par la mode une expérience de magasinage omnicanale. À l'avant-garde des tendances en Amérique du Nord, l'équipe de la haute direction agile et novatrice de Groupe Dynamite comprend que le succès et la longévité sont alimentés par une culture créative et inclusive. Groupe Dynamite Inc. a été récipiendaire des prix prestigieux Meilleurs employeurs de Montréal et pour les jeunes Canadiens.

