Poursuivant sur la lancée de la campagne du printemps, la devise « JOUE À FOND. SOIS TOI-MÊME » est plus vraie que jamais cette saison alors que la série met en scène des images, des vidéos et de la musique de créatrices de changements provenant de différents genres musicaux. Garage monte le volume de l'individualité avec quatre nouvelles artistes qui ont trouvé des façons uniques d'exprimer leur personnalité dynamique et audacieuse à travers leur musique et la mode.

Fusionnant le monde de la mode et de la musique, Garage invite sa communauté à être inspirée et à faire la connaissance de ces artistes dans le cadre des Discussions Garage, un espace numérique où découvrir le parcours de ces musiciennes. Que ce soit pour voir l'ascension fulgurante de Dizzy Fae et sa tournée avec Lizzo ou pour découvrir comment Lolo Zouaï a développé sa confiance en elle et les joies d'avoir fait la première partie de Dua Lipa, Garage permet à des jeunes femmes d'assumer leur énergie vibrante afin qu'elles puissent être 100 % elles-mêmes.

« La musique a toujours défini et uni les générations. Pour notre campagne estivale, nous sommes fiers d'appuyer nos nouvelles artistes préférées qui n'ont pas peur de JOUER À FOND », déclare Liz Edmiston, Présidente et Chef de la direction chez Groupe Dynamite Inc. « Notre dernière campagne braquait les projecteurs sur ces musiciennes et nous les présentait de façon plus personnelle. Nous avons hâte de voir comment ces artistes formeront la culture de la génération GARAGE. »

La saison chaude arrive avec une énergie renouvelée : les hauts sans coutures aux couleurs vives agencés avec des pantalons molletonnés ou des shorts en denim comme nos styles coupés vintage ou notre silhouette en A sont parfaits pour affronter la chaleur. Les ensembles assortis, robes et hauts imprimés avec de jolis détails féminins sont essentiels cette saison et donnent une nouvelle perspective rafraîchissante à la collection. Les looks preppy sport continuent d'être en vedette avec des jupes de tennis et des camis style polo portées avec des bas à jambe large.

Garage est la voix des personnes indépendantes et confiantes qui n'ont pas peur de vivre à leur façon et d'exprimer leur personnalité. Notre objectif est d'inspirer les gens de partout sur la planète et de leur permettre d'assumer haut et fort qui ils sont vraiment. Garage habille une clientèle moderne, sexy et tendance pour refléter leur style de vie décontracté et propose des vêtements et accessoires intemporels incluant des jeans, des hauts en tricot, des robes, des manteaux, des maillots et des sous-vêtements. Créé à Montréal en 1975, Garage s'est positionné comme leader dans l'industrie de la mode au détail avec plus de 190 magasins en Amérique du Nord et en ligne au garageclothing.com .

Groupe Dynamite Inc. (GDI) est une entreprise privée internationale basée à Montréal qui crée et conçoit des vêtements abordables depuis 1975. Les deux marques du détaillant, Garage et Dynamite, sont au cœur de son succès. Exploitant plus de 300 magasins à travers l'Amérique du Nord, GDI offre aux consommatrices axées sur le style une expérience de magasinage omnicanale. À l'avant-garde de la mode en Amérique du Nord, l'équipe de direction agile et innovante de Groupe Dynamite comprend que le succès et la longévité sont alimentés par une culture créative et inclusive. Groupe Dynamite Inc. a remporté le prestigieux prix d'Employeur de Montréal de l'année ainsi que celui de Meilleur employeur pour les jeunes Canadiens.

