Garage et Dynamite collaborent avec Uber pour offrir à leurs clientes la livraison le jour même au Québec

MONTRÉAL, le 21 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le détaillant de mode canadien Groupe Dynamite Inc. a annoncé le lancement de son nouveau partenariat excitant avec Uber afin d'offrir la livraison le jour même à Montréal. Premier détaillant au Canada à offrir ce service, Groupe Dynamite Inc. est fier d'offrir aux clientes de ses deux marques, Garage et Dynamite, une option de livraison pratique et rapide durant la saison des Fêtes achalandée.

« Le partenariat entre Groupe Dynamite et Uber est la façon parfaite de livrer l'esprit des Fêtes en ce mois de décembre », explique Liz Edmiston, Présidente et Chef de la direction chez Groupe Dynamite Inc. « D'être le premier détaillant de mode au Canada à offrir la livraison le jour même avec Uber est une étape importante pour notre entreprise. Cela démontre notre engagement à offrir à nos clientes un service exceptionnel ».

Puisque les commandes en ligne ont augmenté de façon flagrante cette saison des Fêtes, Uber se joint à Groupe Dynamite Inc. dans sa mission d'offrir des options de magasinage pratiques et sans tracas à ses clientes de Montréal qui désirent contourner les horaires et délais réguliers de livraison durant les Fêtes. Les passionnées des marques de la compagnie, Garage et Dynamite, peuvent maintenant se procurer leurs looks des Fêtes préférés, des accessoires et des cadeaux, et recevoir leur commande directement à leur porte en quelques heures.

Offrir aux clientes montréalaises une solution innovatrice pour leurs cadeaux de dernière minute cette année pour les Fêtes est la première étape d'une vision beaucoup plus grande puisque Groupe Dynamite Inc. désire travailler avec la compagnie de covoiturage afin d'étendre ce service dans d'autres régions au Canada en 2021.

« Nous sommes heureux de lancer ce nouveau produit de livraison au Québec avec Groupe Dynamite, une entreprise fondée ici », a déclaré Jonathan Hamel, Gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec. « Uber Direct vient simplifier la vie des commerçants qui veulent offrir à leurs clients la possibilité de recevoir leur commande le même jour. Les normes de livraison continuent d'augmenter et nous avons le plaisir de collaborer avec Groupe Dynamite pour accélérer leur livraison régulière ».

Comment ça fonctionne?

La livraison le jour même avec Uber sera offerte aux clientes admissibles lors du paiement en ligne sur les sites de commerce électronique de Garage et Dynamite. Pour être admissibles, les commandes doivent être passées avant 15 h (HE) et tous les articles doivent être en stock au centre de distribution de Groupe Dynamite. La zone desservie comprend les adresses dans un périmètre de 15 km du centre de distribution. Les clientes qui opteront pour le service de livraison le jour même recevront par message texte un lien pour suivre leur livraison sur un site Web hébergé par Uber. Même pas besoin de télécharger l'application!

À propos de Garage

Garage est la voix des personnes indépendantes et confiantes qui n'ont pas peur de vivre à leur façon et d'exprimer leur personnalité. Notre objectif est d'inspirer les gens de partout sur la planète et de leur permettre d'assumer haut et fort qui ils sont vraiment. Garage habille une clientèle moderne, sexy et tendance pour refléter leur style de vie décontracté et propose des vêtements et accessoires intemporels incluant des jeans, des hauts en tricot, des robes, des manteaux, des maillots et des sous-vêtements. Créé à Montréal en 1975, Garage s'est positionné comme leader dans l'industrie de la mode au détail avec plus de 230 magasins en Amérique du Nord et en ligne à l'international au garageclothing.com .

À propos de Dynamite :

Créée pour la femme active aux multiples facettes, la marque Dynamite est la quintessence de la féminité et de la polyvalence. Reconnus pour nos tenues de travail dernier cri, nous nous inspirons des passerelles et de la rue. Chez Dynamite, vous trouverez des collections uniques qui vous feront passer facilement du travail au week-end avec des essentiels intemporels, des looks de soirée et des vêtements de détente de luxe. En tant que marque « style de vie » de premier plan, Dynamite rejoint sa communauté grâce à du contenu engageant qui encourage les femmes à réaliser leurs aspirations; mener leur vie avec confiance, style, force et aisance. Fondée en 1984 à Montréal, Dynamite compte plus de 115 points de vente au détail au Canada et aux États-Unis. De plus, vous pouvez nous trouver au dynamiteclothing.com .

À propos de Groupe Dynamite Inc. :

Groupe Dynamite Inc. (GDI) est une entreprise privée internationale basée à Montréal qui crée et conçoit des vêtements abordables depuis 1975. Garage et Dynamite, les deux marques de vêtements et d'accessoires du détaillant, sont au cœur de son succès. Exploitant plus de 300 magasins en Amérique du Nord, GDI offre à sa clientèle passionnée par la mode une expérience de magasinage omnicanale. À l'avant-garde des tendances en Amérique du Nord, l'équipe de la haute direction agile et novatrice de Groupe Dynamite comprend que le succès et la longévité sont alimentés par une culture créative et inclusive. Groupe Dynamite Inc. a été récipiendaire des prix prestigieux Meilleurs employeurs de Montréal et pour les jeunes Canadiens.

À propos d'Uber :

La mission d'Uber est de créer des opportunités par le mouvement. Nous avons été fondés en 2010 pour résoudre un problème simple : comment peut-on accéder à une voiture en cliquant sur un seul bouton? Plus de 15 milliards de courses plus tard, nous créons des produits pour aider les gens à se rendre plus près d'où ils veulent être. En changeant la façon dont les gens, la nourriture et les choses se déplacent en ville, Uber propose une plateforme qui ouvre le monde à de nouvelles possibilités.

SOURCE Groupe Dynamite Inc.

