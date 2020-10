L'entreprise a créé un processus de recrutement simple et sécuritaire pour soutenir son réseau omnicanal

TORONTO, le 13 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Gap Inc. (NYSE : GPS) a présenté ses plans de recrutement d'associés saisonniers pour aider ses centres de traitement des commandes, ses centres d'appels et ses magasins Old Navy, Gap, Banana Republic et Intermix, à servir leur clientèle de manière sécuritaire et efficace durant les Fêtes. Ces nouveaux postes font suite à l'embauche de plus de 50 000 employés au cours des six premiers mois de l'année pour répondre aux besoins changeants des clients. Pour faire en sorte que le processus de recrutement de cette année soit simple et sécuritaire, l'entreprise recrutera en ligne, ce qui permettra aux candidats de postuler pour un emploi en moins de trois minutes.

« Nous sommes ravis d'ajouter des talents saisonniers à nos équipes grandissantes des États-Unis et du Canada, au moment où les besoins sont criants », déclare Sheila Peters, chef du personnel et de la culture de Gap Inc. « Chez Gap Inc., nous savons que les Fêtes seront différentes cette année et nous comptons aider nos équipes à offrir une expérience de magasinage sécuritaire et efficace à nos fidèles clients pour l'achat de leurs cadeaux. »

Nouveaux efforts de recrutement pour soutenir l'augmentation des ventes en ligne

Gap Inc. a acquis 3,5 millions de nouveaux clients grâce à ses réseaux de vente en ligne au deuxième trimestre. Pour répondre à la hausse des demandes en ligne, Gap Inc. cherche à pourvoir des postes pour l'emballage, l'assemblage des marchandises, la préparation des commandes pour la livraison, le service à la clientèle dans ses centres d'appels, et les services sans contact. Grâce au tout récent lancement des programmes de cueillette en bordure de magasin et d'achat en ligne avec ramassage en magasin, les clients de Gap Inc. peuvent désormais magasiner leurs cadeaux des Fêtes dans la confiance et le confort, et quand bon leur semble.

Gap Inc. offre plus de flexibilité à ses employés des centres de traitement des commandes et des centres d'appels pendant les Fêtes. Les équipes des centres d'appels auront la possibilité de travailler à distance, étant donné que l'entreprise leur fournira l'équipement technique et le soutien nécessaires pour aider les clients à partir de leur domicile. Les employés des centres de traitement des commandes pourront choisir les heures de jour, de soir et de fin de semaine où ils préfèrent travailler, avec la possibilité de faire plus d'heures s'ils le désirent. Pour les candidats qui souhaitent aider les équipes des centres d'appels et de traitement des commandes durant les périodes de pointe de magasinage, l'entreprise offre des postes dans six centres de traitement des commandes et dans trois centres d'appels aux États-Unis et au Canada.

Prendre soin des équipes et des collectivités

Ayant plus de 2 500 magasins aux États-Unis et au Canada, l'entreprise cherche à améliorer l'expérience de ses clients en magasin en ajoutant du personnel pour aider aux programmes de cueillette en bordure de magasin sans contact et d'achat en ligne avec ramassage en magasin pendant la période des Fêtes, chez ses marques qui ont gagné la confiance et la fidélité des clients. Gap Inc., qui compte assurer la sécurité et le confort de ses équipes et de ses clients pendant les Fêtes, a mis en place de nombreuses mesures de santé et de sécurité renforcées conformément aux recommandations officielles sur la COVID-19 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), et selon les ordonnances des gouvernements locaux. Par ailleurs, les équipes des centres de traitement des commandes, des centres d'appels et des magasins ont accumulé plus de 130 000 heures de formation en sécurité, auxquelles s'ajouteront encore plus d'heures d'ici la fin de l'année puisque les nouveaux employés suivront aussi cette formation.

Dans le cadre de son engagement envers les collectivités, Gap Inc. continue d'aider les jeunes défavorisés entre 16 et 24 ans qui ont du mal à trouver un emploi, par l'entremise du programme This Way Ahead qui crée des partenariats avec des organismes communautaires locaux pour aider les jeunes à trouver leur premier emploi auprès des marques du détaillant. L'entreprise s'engage à embaucher des candidats qui ont du potentiel et pas nécessairement de références, et se félicite de voir les participants du programme progresser grâce à ces débouchés. La marque Old Navy s'est engagée à ce que cinq pour cent de ses nouveaux employés de premier échelon soient des participants du programme This Way Ahead, d'ici 2025.

Des avantages sociaux profitables

Les associés saisonniers profiteront d'avantages sociaux parmi les meilleurs, et des mêmes rabais sur la marchandise que les associés de la marque permanents, juste à temps pour les cadeaux des Fêtes : 50 % de rabais sur les articles à prix courant dans les magasins Gap, Banana Republic et Old Navy; et 30 % de rabais dans les entrepôts. Les avantages sociaux donnent entre autres accès à des offres et services en matière de mieux-être comme des vaccins contre la grippe, des séances de télémédecine sur demande, de l'aide familiale comme des services de garde réguliers et ponctuels, et des rabais sur les soins de la vue et dentaires. Par ailleurs, en tant que partenaire de Time to Vote et Power the Polls, Gap Inc. accordera à tous ses employés, y compris les employés de magasin saisonniers et à temps partiel, jusqu'à trois heures de congé payé pour voter, en plus de leur donner les moyens et l'occasion de travailler dans les bureaux de vote de leur quartier.

Processus de candidature simple et sécuritaire, maintenant virtuel

Les personnes qui souhaitent répandre l'esprit des Fêtes en toute sécurité dans les centres de traitement des commandes, les centres d'appels et les magasins de Gap Inc. peuvent soumettre leur candidature en ligne sur les pages de recrutement saisonnier des États-Unis ou du Canada. Certains centres de traitement des commandes et centres d'appels tiendront des événements de recrutement virtuels. Pour en savoir plus sur les perspectives d'emploi des Fêtes chez Gap Inc., rendez-vous à l'adresse jobs.gapinc.com/seasonal.

À propos de Gap Inc.

Gap Inc. est un chef de file mondial dans la vente au détail de vêtements, d'accessoires et de produits de soins personnels pour homme, femme et enfant sous les marques Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta, Intermix, Janie and Jack, et Hill City. Ses ventes nettes pour l'exercice financier de 2019 se sont élevées à 16,4 milliards de dollars. Les produits de Gap Inc. sont vendus partout dans le monde par l'entremise de magasins exploités par l'entreprise ou franchisés et de sites de commerce électronique. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse www.gapinc.com.

