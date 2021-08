« Chez Gap, nous nous efforçons toujours de donner la priorité aux clients dans tout ce que nous faisons », a déclaré le vice-président des magasins Gap, Jonathan Ormerod. « La cueillette en bordure de magasin et la cueillette en magasin sont des services essentiels pour offrir la meilleure expérience d'achat possible, à la convenance et au choix du client. » Grâce aux services de commande en ligne et cueillette en magasin ou cueillette en bordure de magasin, un client peut rechercher un produit dans un magasin, l'acheter en ligne avant 14 h et le récupérer avant la fin de la journée. Il peut ainsi obtenir ce qu'il souhaite plus rapidement, sans se soucier de l'expédition. Pour assurer un déploiement sans heurts, des magasins sélectionnés ont testé les services avant le lancement officiel et leurs clients les ont adorés. Pour vérifier si les magasins Gap Inc. du Canada près de chez vous offrent la cueillette en bordure de magasin ou en magasin ou les deux, veuillez consulter le localisateur de magasins et la FAQ sur les sites Web de Banana Republic , Gap et Old Navy .

Un seul panier d'achats, un seul passage à la caisse

Les consommateurs peuvent désormais utiliser le service de commande en ligne et cueillette en magasin pour trois de nos marques : Gap, Banana Republic et Old Navy. Athleta offrira également ces services pratiques durant l'automne lorsque la marque ouvrira des magasins à Vancouver et à Toronto. L'expérience d'achat en ligne et de cueillette en magasin ou en bordure de magasin s'intègre parfaitement à l'expérience d'achat intermarques actuelle sur les trois sites de commerce électronique de nos marques Gap Inc. participantes.

