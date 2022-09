Les membres du programme de récompenses peuvent maintenant accumuler et échanger des points grâce à un seul programme quand ils magasinent en ligne et en magasin chez Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta

TORONTO , le 15 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Gap Inc. (NYSE: GPS) a annoncé un nouveau programme de fidélité au Canada : Une seule adhésion. Quatre marques. Ce nouveau programme permet aux membres d'obtenir des points, de les échanger contre des récompenses et de bénéficier d'avantages exclusifs pour nos quatre marques : Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta.

Grâce à ce nouveau programme, les membres peuvent maintenant magasiner chez les quatre marques et, quelle que soit la marque grâce à laquelle ils se sont inscrits ou la façon dont ils effectuent leurs achats, tous les points seront versés à un seul compte. Les membres du programme de récompenses pourront facilement accumuler des points, les échanger et même en faire don pour appuyer des causes. Gap Inc. fera des dons jumelés à ceux des membres dans le cadre de son programme Faites le bien. De plus, les membres du programme de récompenses obtiendront des rabais additionnels et bénéficieront d'offres exclusives, comme la livraison gratuite.

« Notre programme est conçu pour récompenser nos clients fidèles grâce à des expériences de magasinage uniques et personnalisées qui faciliteront l'achat, la façon d'accumuler des points et l'échange des récompenses dans toutes nos marques », explique le responsable des récompenses, de la fidélité et des paiements chez Gap Inc, Chris Samway. « Nous avons testé une version pilote de ce programme au Canada pendant environ un an et les résultats initiaux ont été très encourageants. Ce projet pilote nous a permis de recueillir les commentaires des clients et nous sommes ravis de lancer maintenant notre nouveau programme au Canada, qui offre à nos clients une possibilité accrue d'économiser et de bénéficier de tout un éventail d'avantage. »

Ce programme permettra aux membres d'obtenir 1 point chaque fois qu'ils dépensent 1 $. Ils pourront échanger leurs récompenses par tranche de 1 $ (ou 100 points).

Le nouveau programme comprend plusieurs niveaux d'adhésion en fonction des dépenses annuelles :

Membre classique (dépenses annuelles de 0 à 499 $)

Adhésion gratuite

Points en prime pour les achats effectués au sein de la famille de marques

Prime d'anniversaire

Livraison gratuite pour les commandes de 50 $ et plus

Membre Enthousiaste (dépenses annuelles de 500 à 999 $)

Mêmes avantages que ceux des membres Enthousiaste

Accès anticipé aux nouveautés et aux soldes

Offres exclusives aux membres

Membre Élite (dépenses annuelles de plus de 1000 $)

Mêmes avantages que ceux des membres Classique et Enthousiaste

Livraison gratuite pour les commandes de 35 $ et plus

Créez votre propre jour de soldes

Dans le cadre du volet Faites le bien du programme, les clients peuvent donner leurs points à la Fondation canadienne des femmes, un organisme canadien phare du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. De plus, Gap Inc. fait des dons jumelés à ceux faits par les membres du programme de récompenses au Canada et aux États-Unis, jusqu'à concurrence de 1 million de dollars.

« Nos clients nous disent qu'ils valorisent des marques qui ont des retombées positives dans le monde », a déclaré M. Samway. « C'est pourquoi nous avons créé un programme qui nous permet de collaborer avec nos membres pour renforcer les communautés où nous sommes présents en soutenant des causes qui stimulent les changements sociaux et qui offrent des services dont les Canadiens et les Canadiennes ont besoin. »

Tous les Canadiens peuvent maintenant adhérer au programme de récompenses de Gap Inc. en magasin et en ligne. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages du programme : récompenses Navyist, récompenses Gap Good, récompenses Banana Republic et récompenses Athleta.

À propos de Gap Inc.

Gap Inc., qui regroupe plusieurs marques de style de vie axées sur une raison d'être, est le plus grand détaillant américain de vêtements, proposant des vêtements, des accessoires et des produits de soins personnels pour homme, femme et enfant sous les marques Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta. Grâce à ses capacités multi-résaux, la société crée le lien entre le monde numérique et les magasins physiques afin de proposer une expérience d'achat optimale. Fidèle à sa raison d'être, « L'inclusion, depuis toujours », Gap Inc. est fière de créer des produits et des expériences plébiscités par ses clients, tout en œuvrant pour le bien de ses employés, des populations locales et de la planète. Les produits de Gap Inc. sont vendus dans le monde entier dans des magasins exploités par la société ou par des franchisés, de même que sur des sites de commerce électronique. La société a affiché un chiffre d'affaires net de 16,7 milliards de dollars pour l'exercice 2021. Pour en savoir plus, visitez www.gapinc.com.

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est un organisme phare du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. Grâce au financement, à la recherche, au militantisme et au partage des connaissances, nous travaillons à générer des changements systémiques. Nous aidons les femmes, les filles et les personnes de genre divers à se sortir de la violence et de la pauvreté et à renforcer leur estime de soi et leur leadership. Depuis 1991, nos partenaires et nos donateur.rice.s ont fait don de plus de 150 millions de dollars à la Fondation pour financer plus de 2500 programmes qui transforment des vies partout au pays.

