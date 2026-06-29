Gander débarque le jour de la fête du Canada et offre aux Canadiens une solution de rechange aux plateformes de médias sociaux étrangères

La plateforme canadienne, appuyée par 2 517 investisseurs, franchit le cap des 18 000 membres avant son lancement à l'échelle nationale.

OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - Gander, un réseau social et une application mobile construits au Canada et conçus avec l'aide de milliers de testeurs préliminaires partout au pays, appuyés par 2 517 investisseurs canadiens, a annoncé aujourd'hui son lancement officiel prévu le 1er juillet, jour de la fête du Canada.



Conçue pour des échanges plus sains et des communautés plus solides, la plateforme s'appuie sur une modération guidée par la Charte canadienne des droits et libertés.

« Les Canadiens ne veulent pas seulement un meilleur réseau social ; ils aident à le construire », a déclaré Ben Waldman, fondateur et chef de la direction de Gander Social. « Depuis mai, Gander a évolué discrètement pour rassembler une communauté de plus de 18 000 membres. À l'occasion de la fête du Canada, nous passons à un lancement national complet, invitant les gens de partout au pays à se joindre à la conversation. »

Gander s'assure que les utilisateurs qui souhaitent publier, commenter ou échanger sont bien des humains, tout en respectant leur vie privée et en ne recueillant que les données nécessaires au bon fonctionnement sécurisé de la plateforme. La plateforme n'utilise pas de publicité fondée sur le suivi des utilisateurs, ne vend pas de données personnelles et conserve les données des Canadiens au Canada en vertu des lois canadiennes.

« Les robots et l'indignation ont pris trop de place sur Internet. Gander s'adresse aux humains », a ajouté M. Waldman. « Les gens méritent une plateforme sociale où ils contrôlent leur expérience, leurs données ne sont pas vendues, et les algorithmes conçus pour maximiser l'engagement ne dictent pas ce qu'ils voient. »

Les utilisateurs voient déjà la différence :

« Gander est une véritable bouffée d'air frais par rapport aux autres applications de médias sociaux. »

-- Marta Summers, membre de la communauté de Gander

« Ici, c'est tellement mieux : comme un plongeon dans le lac lors d'une chaude journée d'été. »

-- Mcquadrajet, membre de la communauté de Gander

Gander est disponible dès maintenant sur iOS et Android. Les Canadiens peuvent explorer librement, ou effectuer une vérification humaine unique pour publier, commenter et participer aux conversations.

Téléchargez Gander dans l'App Store ou sur Google Play. Pour en savoir plus, consultez le gandersocial.ca.

SOURCE Gander Social

Personne-ressource pour les médias : Stirling Coulter-Hayward, [email protected] / (613)-612-0522