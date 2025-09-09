LEXINGTON, Kentucky, le 10 sept. 2025 /CNW/ - GALLS® , le principal fournisseur d'uniformes et d'équipements tactiques au service des professionnels de la sécurité publique et des forces militaires aux États-Unis, a annoncé une acquisition stratégique qui marque l'expansion de GALLS'® au Canada. GALLS® est maintenant fière de servir ceux qui servent aux États-Unis et au Canada.

« Grâce à la réputation de confiance de Uniform Works au Canada, cette initiative réunit deux organisations axées sur la mission qui se consacrent à servir les forces de l'ordre, les pompiers, les services médicaux d'urgence et les professionnels de la sécurité avec les uniformes et l'équipement dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Cette acquisition marque un moment charnière pour GALLS®, et nous faisons passer notre marque et notre engagement envers la sécurité publique de l'autre côté de la frontière », a déclaré Mike Fadden, chef de la direction de GALLS®. « Will Melnyk et son équipe ont mis sur pied une entreprise impressionnante avec des valeurs qui correspondent à la nôtre, ainsi qu'une passion pour servir les héros qui assurent notre sécurité à tous. Will et son équipe demeureront à la tête de GALLS® Canada, afin que nos clients canadiens obtiennent le meilleur des deux mondes, le service de confiance de Will et de son équipe grâce à la solution Galls eQuip et au pouvoir du chef de file de l'industrie. »

Will Melnyk a déclaré : « Uniform Works a toujours été guidé par l'intégrité, le service et les relations, et ces valeurs ont façonné notre réputation en tant que partenaire de confiance des premiers intervenants partout au Canada pendant plus de deux décennies. Devenir la première acquisition de GALLS® au Canada est une étape importante, qui souligne à la fois la force de ce que nous avons bâti et les possibilités qui s'offrent à nous. Nous sommes particulièrement heureux d'offrir la plateforme eQuip inégalée de GALLS® sur le marché canadien, car elle offrira à nos clients de nouveaux niveaux d'efficacité, de commodité et de service. Ce partenariat garantit que Uniform Works continuera de croître tout en offrant une plus grande valeur et des solutions élargies à la communauté canadienne de la sécurité publique. »

Comptant plus de 50 ans d'expérience au service de plus d'un million de professionnels de la sécurité publique chaque année, GALLS® continue de croître en tant que source fiable d'uniformes, d'équipements et d'équipements militaires et de sécurité publique. L'intégration de Uniform Works à GALLS® permettra aux clients canadiens d'accéder aux vastes stocks organisés de GALLS®, aux solutions d'agence personnalisées exclusives et à l'orientation client constante.

À propos de GALLS® :

GALLS® est fier de servir les professionnels de la sécurité publique et de l'armée des États-Unis avec la plus vaste sélection d'uniformes, d'équipement et de solutions, ainsi qu'un service incessant. Fondée en 1967, GALLS® est un fournisseur de services auquel font confiance plus d'un million de travailleurs essentiels des secteurs de l'application de la loi, de la lutte contre les incendies, des soins médicaux d'urgence, du gouvernement fédéral, des forces militaires, des services correctionnels, de la sécurité, des services postaux, du transport en commun et d'autres secteurs essentiels. Pour en savoir plus sur GALLS® , visitez www.galls.com .

GALLS, LLC® Personne-ressource pour les relations publiques : 1340, Russell Cave Road Krista A. Greathouse Lexington, KY 40505 [email protected] TÉL. : 866-673-7643 TÉL. : 859-447-0779 www.GALLS.com



SOURCE GALLS