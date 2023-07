KANSAS CITY, Missouri, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Gallagher Group Limited est heureux d'annoncer un partenariat mondial exclusif avec Goodnature, un important fournisseur de pièges novateurs. Dans le cadre de ce partenariat, Gallagher distribuera les produits Goodnature dans le secteur agricole et le marché de la quincaillerie et de la construction au Canada.

Goodnature, connue pour ses pièges révolutionnaires utilisés par les propriétaires de maison, les entreprises et les projets de conservation dans le monde entier, joue un rôle essentiel dans le piégeage des mammifères prédateurs non indigènes depuis 2005. Tout en gardant le cap sur l'écologie, Goodnature propose également des solutions intéressantes aux clients à la recherche de pratiques agricoles non toxiques et sans cruauté et qui souhaitent restaurer des secteurs de leurs fermes qui revêtent une importance sur le plan écologique.

Après avoir établi un partenariat fructueux en tant que distributeur européen de Goodnature depuis 2019, Gallagher a vu l'occasion unique de tirer parti de son expertise agricole et de son réseau de détail pour distribuer exclusivement les produits Goodnature dans les secteurs agricoles au sein des marchés de Gallagher dans le monde entier. La vision commune des deux entreprises a été l'un des principaux moteurs de cette collaboration.

Voici la déclaration de Dave Shoemack, chef de la direction de Goodnature, exprimant son enthousiasme pour le partenariat : « Chez Goodnature, notre mission est de remettre le monde à l'état sauvage, en contrôlant les populations de rongeurs à l'aide de technologies et méthodes de pointe sans cruauté et non toxiques. Nous sommes honorés d'unir nos forces à celles de Gallagher pour prendre de l'expansion au sein du secteur agricole. Nous partageons une vision commune de la résolution intelligente des problèmes et de l'intégration des données, et nous souhaitons avoir un impact positif sur la scène mondiale. »

Lisbeth Jacobs, directrice générale mondiale de la gestion animalière à Gallagher, a ajouté : « Depuis plus de 80 ans, Gallagher est à l'avant-garde de la prestation de solutions animalières et solutions pour les terres de calibre mondial, permettant à nos clients de fonctionner de manière responsable, productive et rentable. Ce partenariat illustre notre engagement à investir dans des entreprises et des technologies novatrices qui offrent des solutions plus intelligentes et plus simples, dans le but, au bout du compte, de faciliter la vie à la ferme de nos clients. »

L'un des produits essentiels offerts par Goodnature est le Smart Trap Kit, qui assure un contrôle efficace des rats et des souris grâce à des méthodes de mise à mort automatiques, non toxiques et sans cruauté. Ce piège élimine les toxines, ce qui réduit le risque d'empoisonner les enfants, les animaux de compagnie ou la faune locale. Grâce à la connectivité Bluetooth, les utilisateurs peuvent utiliser leur téléphone pour faire le suivi de leurs mises à mort, recevoir des avis pour le renouvellement de substances attractives et la recharge de gaz, et communiquer avec une communauté mondiale de passionnés de lutte antiparasitaire.

Le Smart Trap Kit offre de nombreux avantages, notamment des taux de mise à mort élevés et un faible besoin en entretien. Il se réinitialise automatiquement et peut éliminer plusieurs rongeurs chaque soir, grâce à un appât durable qui attire ces animaux. Faisant appel à des méthodes non toxiques, le piège élimine les risques associés aux options traditionnelles d'éradication des animaux nuisibles, comme les pièges à rats et les poisons, qui peuvent nuire aux animaux de compagnie, à la faune et aux enfants.

Les pièges Goodnature sont efficaces et faciles à utiliser. Leur installation exige un minimum d'effort et ils peuvent être déplacés facilement à l'intérieur et à l'extérieur. Selon Jeff Wilcox, directeur de la gestion des produits en Amérique du Nord, « Ces pièges sont conçus comme des solutions de type "installez là et le tour est joué"; elles se réinitialisent automatiquement et libèrent de nouveaux appâts pendant de longues périodes.

Ce partenariat exclusif entre Gallagher Group Limited et Goodnature représente une étape importante vers l'élimination sans cruauté et durable des rongeurs.

À propos de Gallagher

Gallagher a mis au point le premier système de clôtures électriques en Nouvelle-Zélande en 1938 et a toujours joué un rôle de précurseur en matière de systèmes novateurs de gestion animalière. Nous offrons des solutions de clôtures, de pesées, de collecte de données et de systèmes d'abreuvement pour des animaux et applications spécifiques afin que vous ayez la certitude d'utiliser la solution appropriée qui répond à vos besoins uniques. Le succès de Gallagher est attribuable à une approche en matière de recherche et de développement axée sur le client, qui met fortement l'accent sur les besoins des utilisateurs finaux. Le groupe appuie cette philosophie en consacrant 8 % de ses revenus totaux aux activités de recherche et développement.

Personne-ressource : Jeff Willcox, directeur de la gestion des produits

1 800 531-5908

[email protected]

