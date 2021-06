MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW/ - Me Gilda Villaran, Me Joanie Lebrun et Mme Arlin Sahinyan se joindront à l'équipe de Galileo Partners à compter du 28 juin 2021 afin d'agrandir leur équipe en droit de l'immigration.

Leur arrivée au sein de l'équipe de Galileo Partners permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance soutenue et de consolider sa position comme leader dans le domaine de la mobilité internationale pour les gens d'affaires.

« La présence de Gilda, Joanie et Arlin au sein de Galileo Partners va nous permettre d'approfondir notre expertise et d'augmenter notre force opérationnelle. Gilda est l'une des meilleures avocates en immigration au Canada et sa présence à nos côtés va générer beaucoup de valeur pour notre équipe et pour nos clients » explique Me Francis Grignet, l'un des associés fondateurs de Galileo Partners.

Pour sa part, Me Gilda Villaran commente ce nouveau défi de la sorte : « Je suis très enthousiaste de me joindre à Galileo Partners, une équipe dynamique dédiée exclusivement à la mobilité internationale, où le droit de l'immigration est central. Je partage leurs valeurs, dont l'excellence du service client, et m'identifie totalement à leur projet ».

L'arrivée de ces trois professionnelles, tout comme les nombreux postes qui y sont présentement à combler, illustre bien la croissance soutenue de Galileo Partners.

À propos de Galileo Partners :

Fondé en 2016 par Me Jean-Philippe Brunet, Me Audrey-Anne Chouinard, Me Nicolas Simard-Lafontaine et Me Francis Grignet, Galileo Partners s'est rapidement positionné parmi les leaders en mobilité internationale au Canada.

Aujourd'hui composé de plus de 40 professionnels dont 15 avocats, Galileo Partners offre aux entreprises de toutes tailles des services intégrés et clés en main en mobilité internationale. Leurs services incluent principalement la prise en charge complète de demandes d'immigration au Canada et aux États-Unis, le recrutement international, la relocalisation d'expatriés ainsi que des services de conciergerie d'affaires.

SOURCE Galileo Partners

Renseignements: Contact presse : Me Francis Grignet, Associé fondateur, Courriel : [email protected], Téléphone : +1 514-600-1212 #403, Site Internet : www.galileopartners.ca