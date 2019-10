Gala des chambres - La FCCQ dévoile les finalistes

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les 13 finalistes du Gala des chambres 2019 de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), ont été dévoilés, aujourd'hui, démontrant encore une fois le dynamisme des chambres de commerce de partout au Québec.

Le Gala des chambres de commerce est un événement annuel qui honore le savoir-faire des administrateurs et de leurs équipes, dans toutes les régions. Les prix visent à reconnaître les chambres de commerce ou les personnes actives dans le réseau des chambres qui se sont démarquées par des réalisations exceptionnelles au cours de l'année précédente.

« Le dévoilement des finalistes permet de faire découvrir au grand public des bénévoles, des administrateurs engagés et les équipes permanentes des chambres de commerce, qui réalisent un travail remarquable au sein de leur communauté. Ils sont des soutiens précieux au développement économique local, régional ainsi qu'à l'échelle québécoise et canadienne. Nous félicitons chaleureusement tous les finalistes », déclare Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

« On est à notre meilleur quand on travaille ensemble, quand on le fait ensemble. C'est une valeur importante chez Manuvie et c'est exactement ce que nous démontrent ces finalistes qui font un travail exemplaire pour dynamiser leur communauté d'affaires contribuant ainsi au développement des entreprises de leur région. Au nom de Manuvie Québec, je félicite tous les finalistes! », souligne Richard Payette, président et chef de la direction de Manuvie Québec.

Le jury du concours, présidé par Richard Payette, est composé d'anciens directeurs généraux de chambres de commerce. Leur expertise et leur fine compréhension des exigences du milieu sont mises à profit pour évaluer avec rigueur la performance des candidatures proposées. Quatre distinctions seront décernées, soit Recrutement, Hommage au bénévolat, Cadre de l'année et Chambre de commerce de l'année.

Le milieu des affaires se réunira pour célébrer l'excellence des administrateurs des chambres de commerce et de leurs équipes, le 20 novembre 2019, lors de la soirée de gala qui se déroulera au Château Frontenac dans la ville de Québec, en conclusion à la journée économique Perspectives 2020 de la FCCQ.

« L'engagement soutenu des chambres de commerce contribue à la force de notre réseau et nous sommes heureux de pouvoir tous ensemble le souligner à l'occasion de cette soirée de gala », conclut Stéphane Forget.

Les finalistes :

Catégorie Recrutement - Remis par Flagship

Chambre de commerce du Grand Joliette

Chambre de commerce de Gatineau

Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe

Catégorie Hommage au bénévolat -Prix Arthur P. Earle - Remis par MEDIAL SERVICES-CONSEILS-SST

Philippe Ayers - Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil

Jean-Louis Des Rosiers - Chambre de commerce de Gatineau

Simon Turcotte - Chambre de commerce de Haute-Yamaska

Daniel Hamelin - Chambre de commerce de Mékinac

Éric Bergeron - Chambre de commerce et d'industrie Sherbrooke

Catégorie Cadre de l'année - Prix Jean-Paul Létourneau

Anne-Marie Proulx - Chambre de commerce de Gatineau

Stéphanie Brodeur - Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud

Catégorie Chambre de commerce de l'année - Remis par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce

Chambre de commerce et d'industrie de Québec

Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu

Chambre de commerce du Grand Joliette

À propos de Perspectives 2020 de la FCCQ

L'événement Perspectives 2020 est l'occasion, pour les membres de la communauté d'affaires du Québec, d'entendre des conférenciers économiques de renom et différents experts qui se prononcent sur le développement économique en jetant notamment un regard prospectif sur la prochaine année.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

