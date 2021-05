Gala des chambres de commerce - La FCCQ dévoile ses lauréats!

MONTRÉAL, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer aujourd'hui les noms des lauréats de son Gala des chambres de commerce! Présenté par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), ce concours incontournable met à l'honneur les bénévoles, employés et chambres de commerce qui se sont distingués dans l'une ou plusieurs des sept catégories présentées.

Après une journée d'échange et de réflexion menée dans le cadre de la Grande rencontre 2021, le Gala des chambres de commerce s'est tenu virtuellement pour célébrer le travail et la vitalité des chambres de commerce.

« Les chambres de commerce au Québec sont au service de la réussite des entreprises. Elles disposent d'un savoir-faire unique et mettent leur intelligence de terrain au profit de leurs membres. C'est cette expertise que nous avons tenu à célébrer aujourd'hui. Toutes mes félicitations aux finalistes et aux lauréats du Gala des chambres de commerce 2021 ! Vous êtes les porte-parole de notre communauté d'affaires, et grâce à votre implication, nous avançons vers une relance positive, plus verte et équitable » a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

L'événement virtuel s'est tenu sur la plateforme de diffusion Connexion offerte par l'entremise d'Expert'Ease. Cette année, sept distinctions ont été décernées dans les catégories suivantes : Projet innovant, Hommage au bénévolat, Recrutement, Leadership, Développement durable, et enfin Chambre de l'année (Petite + Grande).

« Les chambres lauréates récompensées ce soir contribuent de manière significative au développement économique de leur région. Grâce à leur implication et dévouement, elles offrent aux membres qu'elles représentent les outils nécessaires pour pérenniser leurs activités. Malgré un contexte difficile connu cette dernière année, elles se sont surpassées pour outiller et guider nos entreprises vers la relance. J'offre mes plus sincères félicitations aux chambres lauréates, et un grand merci à tous les participants! », a ajouté Martial Laniel, Directeur pour le Québec, Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC).

« Face au contexte difficile, les chambres de commerce partout au Québec ont fait preuve de dévouement pour soutenir la communauté d'affaires. Le Gala des chambres de commerce 2021 nous aura ainsi permis de faire briller cette bienveillance », a conclu Charles Milliard.

La FCCQ remercie ses commanditaires : Le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), FlagShip, Synchronex, Institut de Leadership, Groupe Vendere et MEDIAL Services-Conseils-SST.

Les lauréats :

Catégorie Hommage au bénévolat - Prix Arthur P. Earle

Gérald Fournier , Chambre de commerce de Lévis

Catégorie Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau

Hélène Paradis , Chambre de commerce de Val-d'Or

Catégorie Projet innovant

Chambre de commerce région de Mégantic

Catégorie Recrutement

Chambre de commerce région de Mégantic

Catégorie Développement durable

Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs

Catégorie Chambre de commerce de l'année Petite chambre - de 200 membres

Chambre de commerce de l'Est de Portneuf

Catégorie Chambre de commerce de l'année Grande chambre + de 20 0 membres

Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec ( FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

