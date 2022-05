Gala des chambres de commerce : La FCCQ dévoile les finalistes du Gala des chambres de commerce

Une édition sous le thème de « Célébrer l'humain » et une année record de candidatures reçues, toutes catégories confondues

MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fierté que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) annonce aujourd'hui le nom de ses 27 finalistes du Gala des chambres de commerce. Présenté par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), le Gala des chambres de commerce se tiendra le 9 juin prochain au Centre des congrès et hôtel Le Georgesville. Les chambres peuvent s'incrire ici.

« Les chambres de commerce du Québec effectuent un travail remarquable pour le développement économique de leurs régions, un rôle qui s'est concrétisé davantage durant la pandémie. Elles sont aux premiers rangs pour soutenir les entreprises, elles connaissent les enjeux locaux et les besoins spécifiques de leurs membres. Les chambres jouent un rôle indéniable dans la relance économique durable et inclusive du Québec », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Une cérémonie sous le thème « Célébrer l'humain »

La dernière année a démontré toute l'importance du contact humain et de l'impact qu'ont les individus dans leur communauté. C'est pourquoi la FCCQ a choisi de tenir le Gala sous le thème « Célébrer l'humain ».

Pour souligner ceci, le concours s'est vu attitrer une nouvelle catégorie Employé(e) de l'année. Au total, huit distinctions seront décernées cette année : Hommage au bénévolat, Leadership, Employé(e) de l'année, Recrutement, Projet innovant, Initiative ou stratégie manufacturière à succès, Développement durable et enfin Chambre de l'année.

Le jury du concours du Gala des chambres de commerce s'est réuni le 4 mai dernier pour déterminer des finalistes. Le tout s'est déroulé sous la supervision du président du jury et commanditaire principal de la Grande Rencontre et du Gala des chambres de commerce, Martial Laniel, Directeur pour le Québec du Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC).

« Les chambres de commerce ont joué un rôle clé dans leur région durant la pandémie, que ce soit en fournissant à leur communauté d'affaires les outils nécessaires pour maintenir leurs activités ou en proposant des formations adaptées. Ça explique sans doute pourquoi nous avons reçu cette année un record d'application, avec 38 dépôts toutes catégories confondues. Le jury a eu la tâche plutôt difficile ! Je tiens à féliciter l'ensemble des participants et des chambres finalistes. Vous effectuez un travail remarquable et votre contribution est essentielle au développement de notre économie! », a ajouté Martial Laniel, Directeur pour le Québec du RACCC.

« Les chambres que nous honorons aujourd'hui sont des exemples en matière de bienveillance et d'esprit entrepreneurial. Grâce au Gala des chambres de commerce, nous avons l'opportunité de mettre en avant leurs accomplissements et succès réalisés au cours de cette dernière année. Au plaisir de vous retrouver le 9 juin prochain pour le Gala des chambres de commerce! », a conclu Charles Milliard.

Finalement, la FCCQ remercie ses commanditaires, le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), Medial Services-Conseils SST, FlagShip, Vendere, Hello et l'Institut de Leadership pour leur soutien apporté au Gala des chambres.

Les finalistes :

Catégorie Hommage au bénévolat - Prix Arthur P. Earle

Kelvin K. Mo , Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal

, commerce et d'industrie de - Luc Leblanc , Chambre de commerce et d'industrie Baie-des-Chaleurs

, commerce et d'industrie Baie-des-Chaleurs Martine Dupont , Chambre de commerce de Mékinac

Catégorie Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau

Marie-Josée Morency, Chambre de commerce de Lévis

commerce de Lévis Sandra Rossignol , Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

, commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord Marie-Josée Lapierre, Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil

commerce et d'industrie d'Argenteuil David Bergeron , Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon

Catégorie Employée de l'année

Sylvie Yockell , Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs Érable

, commerce et d'industrie Bois-Francs Érable Nancy Rhéaume, Chambre de commerce et d'industrie de Québec

commerce et d'industrie de Québec Carolanne Poirier , Chambre de commerce et d'industrie Baie-des-Chaleurs

, commerce et d'industrie Baie-des-Chaleurs Roselyne Sauvé, Chambre de commerce et d'industrie de Laval

commerce et d'industrie de France Cormier , Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine

Catégorie Recrutement

Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

Catégorie Projet innovant

Chambre de commerce Vaudreuil-Soulanges

commerce Vaudreuil-Soulanges Chambre de commerce de Charlevoix

commerce de Charlevoix Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu

commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon

Catégorie Initiative ou stratégie manufacturière à succès

Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-de- Blainville

commerce et d'industrie Thérèse-de- Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny

Catégorie Développement durable

Alliance des chambres de commerce de Lanaudière

Chambre de commerce et d'industrie de Laval

Catégorie Chambre de commerce de l'année

Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du- Richelieu

commerce et d'industrie Vallée-du- Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-de- Blainville

commerce et d'industrie Thérèse-de- Chambre de commerce du Grand Joliette

commerce du Grand Joliette Chambre de commerce et d'industrie de Laval

commerce et d'industrie de Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon

commerce et d'industrie du Grand Roussillon Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 125 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but: favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

