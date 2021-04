Gala des chambres de commerce - La FCCQ dévoile les finalistes !

MONTRÉAL, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fierté que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) annonce aujourd'hui le nom de ses 24 finalistes du Gala des chambres de commerce. Pour cette nouvelle édition, ce concours a pour vocation de mettre à l'honneur le travail et la vitalité des chambres de commerce dans un contexte bien particulier.

« Les chambres de commerce du Québec effectuent un travail remarquable pour le développement économique de leur région. Grâce à leur expertise de terrain et à leur connaissance des enjeux locaux, elles sont des maillons essentiels pour les membres qu'elles représentent. Bien que ces derniers mois aient été difficiles, les chambres de commerce du Québec nous guident vers une relance positive, durable et pleine d'espoir » a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Le Gala des chambres de commerce vise à faire briller l'ingéniosité et le savoir-faire des administrateurs et de leurs équipes sur l'ensemble des régions du Québec. Ainsi, les différents prix du concours sont décernés aux chambres de commerce ou personnes actives dans le réseau des chambres qui ont offert un travail exemplaire au cours de l'année précédente.

À l'instar de son initiative Le LunDDi du développement durable à la FCCQ, une nouvelle catégorie « Développement durable » s'est ajoutée au concours afin de valoriser les actions innovantes en matière de développement durable. Au total, sept distinctions seront décernées cette année : Projet innovant, Hommage au bénévolat, Recrutement, Leadership, Développement durable, et enfin Chambre de l'année (Petite + Grande).

« Cette dernière année a été rythmée par une foule de bouleversements et les entreprises de pratiquement tous les secteurs d'activités ont été durement touchées. Dans ce contexte, les chambres de commerce ont joué un rôle essentiel afin de fournir à leur communauté d'affaires les outils nécessaires pour maintenir leurs activités. Je tiens à féliciter l'ensemble des participants et des chambres finalistes ce soir. Vous effectuez un travail remarquable et votre contribution est essentielle au développement de notre économie! », a ajouté Martial Laniel, Direction régional Québec du Régime d'assurance collectives des chambres de commerce (RACCC).

« Les chambres de commerce que nous honorons aujourd'hui sont des exemples en matière de bienveillance et d'esprit entrepreneurial. Grâce au Gala des chambres de commerce, nous avons l'opportunité de mettre en avant leurs accomplissements et succès réalisés au cours de ces derniers mois », a ajouté Charles Milliard.

Présenté par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), le Gala des chambres de commerce se tiendra le 20 mai prochain. Pour se conformer aux restrictions sanitaires, cet événement aura lieu virtuellement et sera diffusé en direct. La communauté d'affaires pourra ainsi se réunir pour célébrer l'excellence des administrateurs des chambres de commerce et de leurs équipes!

« Je tiens à adresser mes remerciements à nos partenaires pour cet événement inspirant. Également, un grand bravo aux finalistes! Bonne chance et au plaisir de vous retrouver le 20 mai prochain pour le Gala des chambres de commerce! », a conclu Charles Milliard.

Enfin, la FCCQ remercie ses commanditaires, le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC) et Flagship, pour leur soutien apporté au Gala des chambres.

Les finalistes :

Catégorie Hommage au bénévolat - Prix Arthur P. Earle

Luc Leblanc , Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs

, Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs Sylvie Francoeur , Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice

, Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice Gérald Fournier , Chambre de commerce de Lévis

Catégorie Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau

Cynthia Kabis , Chambre de commerce et d'industrie de Thérèse-De Blainville

, Chambre de commerce et d'industrie de Thérèse-De Blainville Hélène Paradis , Chambre de commerce de Val-d'Or

, Chambre de commerce de Karine Rochette , Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice

, Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice Louise Bourgault , Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke

, Chambre de commerce et d'industrie de Sandra Rossignol , Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

, Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord Michel Milot , Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu

Catégorie Projet innovant

Chambre de commerce de Charlevoix

Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice

Chambre de commerce Région de Mégantic

Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe

Catégorie Recrutement

Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe

Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan

Chambre de commerce région de Mégantic

Catégorie Développement durable

Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières

Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs

Catégorie Chambre de commerce de l'année Petite chambre - de 200 membres

Chambre de commerce de l'Est de Portneuf

Catégorie Chambre de commerce de l'année Grande chambre + de 20 0 membres

Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs

Chambre de commerce et d'Industrie de Drummond

Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins

Chambre de commerce région de Mégantic

Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ )

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

