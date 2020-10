Gala des chambres de commerce - La FCCQ dévoile les finalistes !

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer aujourd'hui les noms des 21 finalistes du Gala des chambres 2020. Cette année encore, ce concours met à l'honneur le travail et le dynamisme des chambres de commerce sur l'ensemble du Québec.

Chaque année, le Gala des chambres de commerce célèbre le savoir-faire des administrateurs et de leurs équipes sur l'ensemble des régions du Québec. Les prix visent à reconnaître les chambres de commerce ou les personnes actives dans le réseau des chambres qui se sont démarquées par des réalisations exceptionnelles au cours de l'année précédente.

« La crise sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois a poussé les chambres de commerce de partout au Québec à se surpasser. Elles ont brillé par leur dévouement, leur travail et leur détermination. Le dévoilement des finalistes permet de mettre en lumière ces personnes qui ont fait un travail remarquable tout au long de cette année tumultueuse », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Avec les bouleversements de ces derniers mois, il n'aura jamais été aussi important pour les membres de nos communautés d'affaires de se serrer les coudes et de mettre en œuvre des initiatives créatrices. Les chambres de commerce du Québec sont au premier rang pour accomplir cette mission, dans toutes nos régions. Au nom de Manuvie, félicitations aux finalistes pour leurs contributions remarquables visant à créer un Québec économique fort et en santé, » a souligné Alexis Gerbeau, Chef, Manuvie Québec / Chef des finances - Assurance Individuelle, Division Canadienne.

Présidé par Alexis Gerbeau, le jury du concours est composé d'anciens directeurs généraux de chambres de commerce. Grâce à leur expertise et à leur compréhension du milieu, ils ont mis leurs compétences à profit pour évaluer rigoureusement les candidatures proposées. Cette année, cinq distinctions seront décernées, soit Projet innovant, Hommage au bénévolat, Leadership, et enfin Chambre de l'année (Petite + Grande).

Le Gala des chambres de commerce sera présenté par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC) le 18 novembre prochain. Pour se conformer aux restrictions sanitaires, cet événement se tiendra virtuellement sur la plateforme de diffusion Connexion offerte par l'entremise d'Expert'Ease. La communauté d'affaires pourra ainsi se réunir pour célébrer l'excellence des administrateurs des chambres de commerce et de leurs équipes en conclusion de la journée économique Perspectives 2021 de la FCCQ.

« Aujourd'hui plus que jamais, cette marque de reconnaissance prend tout son sens. Au nom de la FCCQ, c'est donc avec une immense fierté que je tiens à féliciter chaleureusement tous les finalistes, » a conclu Charles Milliard.

Enfin, la FCCQ tient à remercier l'ensemble de ses commanditaires pour le soutien apporté au Gala des chambres : Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), Médial SST Services-Conseils, Manuvie, FlagShip, Export Development Canada (EDC).

Les finalistes :

Catégorie Projet innovant

Chambre de commerce de Gatineau

commerce de Gatineau Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice

commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice Chambre de commerce et d'industrie Rouyn-Noranda

commerce et d'industrie Rouyn-Noranda Chambre de commerce Saint-Georges

commerce Saint-Georges Chambre de commerce de Sept-Îles

Catégorie Hommage au bénévolat - Prix Arthur P. Earle

Ken Henry - Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs

- commerce Baie-des-Chaleurs Danielle Soucy - Chambre de commerce de Gatineau

- commerce de Gatineau Pierre-Luc Bellerose - Chambre de Commerce du Grand Joliette

- Chambre de Commerce du Grand Joliette François Lehouillier - Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce

commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce Johanne Hinse - Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières

Catégorie Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau

Maurice Quesnel - Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs

- commerce Baie-des-Chaleurs Jade Poitras Bessette - Chambre de commerce du Grand Joliette

- commerce du Grand Joliette Claude Surprenant - Chambre de commerce Haute-Yamaska

- commerce Haute-Yamaska Geneviève Scott Lafontaine - Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Maskinongé

- commerce et d'industrie de la MRC de Maskinongé Sandra Rossignol - Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

Catégorie Chambre de commerce de l'année Petite chambre - de 200 membres

Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources

Catégorie Chambre de commerce de l'année Grande chambre + de 200 membres

Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs

commerce Baie-des-Chaleurs Chambre de commerce du Grand Joliette

commerce du Grand Joliette Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud

commerce et d'industrie de la Rive-Sud Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ )

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

