Gala des chambres de commerce de la FCCQ - La chambre de commerce du Grand Joliette nommée chambre de commerce de l'année 2018-2019!

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a célébré hier soir les réalisations de son réseau, lors du Gala annuel des chambres, qui s'est tenu à Québec en conclusion de sa journée économique Perspectives 2020. Au cours de cette soirée fort attendue, la FCCQ a décerné les cinq prestigieux prix du Concours des chambres, en reconnaissance des efforts, du dévouement et du dynamisme de chambres de commerce, de leurs bénévoles et de membres de leur personnel.

« Nos chambres et leurs équipes déploient une énergie remarquable, tout au long de l'année, pour stimuler la vie économique et encourager la croissance des entreprises et le développement de leur communauté de leur territoire. Ce sont des gens comme nos gagnants qui font la force de notre réseau et nous sommes heureux de leur rendre hommage aujourd'hui », déclare Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

« Félicitations à tous les lauréats! Je salue leur importante contribution au développement économique du Québec en participant au dynamisme de leur communauté d'affaires. Ils travaillent ainsi pour le succès des entreprises de leur région », souligne Richard Payette, président et chef de la direction de Manuvie Québec », souligne Richard Payette, président et chef de la direction de Manuvie Québec.

Les récipiendaires pour l'année 2018-2019 sont :

Chambre de commerce de l'année, remis par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce

Chambre de commerce du Grand Joliette (CCGJ)

La CCGJ a travaillé d'arrache-pied avec les partenaires du milieu pour positionner la MRC de Joliette comme pôle attractif au niveau économique. Le succès du développement économique de la région est attribuable à son réseau d'entreprises dynamiques, qui travaillent toutes en synergie afin de créer un lieu favorable pour l'accueil de nouvelles entreprises et le développement économique du territoire. Avec une équipe renouvelée, une image de marque percutante, des membres solidaires et dynamiques, un conseil d'administration actif, ayant à cœur le développement de la région, la CCGJ est parvenue à se positionner parmi les organisations les plus importantes et les plus crédibles de la région.

Hommage au bénévolat - Prix Arthur-P.-Earle, remis par Medial services-conseils-SST

Simon Turcotte, président ex-officio de la Chambre de commerce de Haute-Yamaska (CCHY)

Fonceur, généreux de son temps et passionné, M. Simon Turcotte a à cœur les préoccupations de la communauté d'affaires. Doté d'un sens du devoir et d'une vision remarquable, M. Turcotte a permis à la CCHY de se remettre sur pied. Grâce à son expertise en finances, son engagement et dévouement auprès de la chambre, il a remis en marche plusieurs activités phares pour le réseau des gens d'affaires de la région de la Haute-Yamaska. Mentor hors pair, agent de changement, rassembleur et organisateur, son apport au succès de la CCHY est incontestable.

Cadre de l'année - Prix Jean-Paul-Létourneau

Anne-Marie Proulx - Chambre de commerce de Gatineau (CCG)

Femme dynamique et active, Anne-Marie Proulx est une gestionnaire portée vers l'action et la réalisation. Elle se démarque notamment par son implication concrète et par sa capacité à rassembler les organismes du développement économique, à les pousser à innover et à se réinventer selon leurs différentes réalités. Son positivisme dans la façon d'aborder les enjeux et défis fait en sorte qu'on lui demande d'être présente aux rencontres avec les acteurs politiques, les partenaires de l'écosystème et les membres. Mme Proulx priorise et met de l'avant la concertation et la mobilisation dans un objectif de « l'union fait la force ».

Recrutement - Remis par Flagship

Chambre de commerce du Grand Joliette (CCGJ)

C'est grâce à une nouvelle image de marque, à un nouveau site Web, à une équipe permanente renouvelée dédiée aux services aux membres et à la création d'une campagne de recrutement, tablant sur son 125e anniversaire, que la CCGY a pu atteindre des sommets au niveau du nombre de membres, atteignant la barre des 500 membres.

Coup de cœur

Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ)

Prônant l'importance de la parité et de l'inclusion de la diversité au sein des organisations, des entreprises et des conseils d'administration, la CCIQ outille, par la création du programme Leadership au féminin, de nombreuses femmes leaders de la Capitale-Nationale et des régions environnantes souhaitant se lancer en affaires ou encore, occuper des postes de haut niveau. Pendant neuf mois, les participantes sont appelées à côtoyer des leaders d'influence leur permettant ainsi de développer leur réseau professionnel tout en participant à divers ateliers de formation. Le programme a également donné naissance au Prix Agir pour l'égalité en collaboration avec le Conseil du statut de la femme.

La FCCQ remercie les membres du jury du concours des chambres, présidé par Richard Payette ainsi que les partenaires du Gala : Flagship, Medial services-conseils SST et le Régime d'assurance collective des chambres de commerce.

À propos de Perspectives 2020 de la FCCQ

L'événement Perspectives 2020 est l'occasion, pour les membres de la communauté d'affaires du Québec, d'entendre des conférenciers économiques de renom et différents experts qui se prononcent sur le développement économique en jetant notamment un regard prospectif sur la prochaine année.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

