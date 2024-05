Gala de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole - DES SOCIÉTÉS MINIÈRES DU QUÉBEC RÉCOMPENSÉES

QUÉBEC, le 15 mai 2024 /CNW/ - C'est avec fierté que l'Association minière du Québec (AMQ, Association) a vu cinq de ses entreprises membres et un membre de son conseil d'administration être honorés lors du gala de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole. Une belle preuve que l'industrie minière du Québec se démarque par ses façons de faire modernes et respectueuses des gens, des travailleurs et de l'environnement.

Lors de cette soirée qui s'est tenue au Palais des congrès de Vancouver, trois entreprises membres de l'AMQ ont été récompensées pour leur performance en santé, sécurité au travail. La Mine Goldex, Mines Agnico Eagle Limitée a remporté le prestigieux trophée John T. Ryan National dans la catégorie mines de métaux en ayant la plus faible fréquence d'accidents déclarés au Canada. Deux autres sociétés minières membres de l'AMQ ont remporté des trophées John T. Ryan régionaux soit la Mine Raglan, une compagnie Glencore dans la catégorie « Sélection régionale - Québec et les Maritimes » et la Mine Canadian Malartic, Mines Agnico Eagle Limitée dans la catégorie « Sélection régionale de l'Est ».

Deux autres entreprises membres se sont également illustrées en remportant des Prix de l'initiative Vers le développement minier durable (TSM). La Mine Lamaque d'Eldorado Gold Québec s'est vu remettre le Prix en engagement communautaire et le Prix en excellence environnementale a été remis au Complexe Minier LaRonde, Mines Agnico Eagle Limitée.

L'AMQ tient à féliciter chaleureusement l'un de ses administrateurs, M. Jean-Simon Beaudry, surintendant, Finances de Mine Raglan, une compagnie Glencore pour son Prix Jeunes Leaders Canadiens du secteur minier.

Citation

« On ne peut qu'être fier de voir nos membres être reconnus pour leurs bonnes pratiques et leur engagement envers les communautés, en environnement et la sécurité des travailleurs. Je tiens à féliciter tous les gagnants, car leurs actions concrètes permettent le développement d'une industrie minière moderne et innovante parmi les meilleures au monde. »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

Renseignements: Source : Martin Bureau, Directeur, Communications stratégiques et Affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : (418) 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]