MONTRÉAL, le 12 janv. 2025 /CNW/ - Roxanne Zengarli, de Drummondville, a mis la main sur 1 000 000 $ lors du gala télévisé Célébration 2025, diffusé en soirée le dimanche 12 janvier sur les ondes de TVA. Roxanne partage son lot avec son conjoint, Steeven Daudelin, qui lui avait offert un billet à gratter Célébration 2025 pour Noël en plus de jolies boucles d'oreilles. Elle les portait d'ailleurs le soir du gala.

La chance a tourné en faveur de Roxanne lors des tirages éliminatoires, qui regroupaient 45 finalistes provenant de plusieurs régions du Québec. Elle a sauté de joie lorsque Sébastien Benoit a annoncé qu'elle était maintenant millionnaire! Le billet gagnant a été acheté à l'épicerie IGA Extra du boulevard Saint-Joseph, à Drummondville.

Doublement gagnante

En plus du lot de 1 000 000 $, Roxanne a également remporté l'un des deux lots de 50 000 $ offerts dans le cadre du programme On gagne à redonner de Loto-Québec. Dans les prochaines semaines, Loto-Québec remettra 50 000 $ au Comptoir alimentaire Drummond, l'organisme sans but lucratif que Roxanne a sélectionné. Ainsi, la Drummondvilloise a empoché un total de 1 050 000 $!

Deux chanceux remportent 100 000 $

Pour leur part, Dany Lepage, originaire de Mont-Joli et qui réside maintenant en Alberta, ainsi que Vicky Brochu, de Lévis, se sont qualifiés parmi les trois finalistes, à l'issue des tirages effectués durant le gala, et ont chacun remporté la somme de 100 000 $. Tous les autres participants au gala ont gagné des lots de 25 000 $, de 50 000 $ ou de 75 000 $.

Les gagnants d'une participation télé ont eu l'occasion d'assister au gala Célébration 2025 au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau. Véronic DiCaire, Gregory Charles et Sébastien Benoit étaient de retour à l'animation du gala, qui, cette année, a mis en vedette Patrick Norman, France D'Amour, Louis-Jean Cormier, Sara Dufour, K.Maro, Kim Richardson, Éléonore Lagacé, Rafaëlle Roy ainsi que la troupe de danse DM Nation.

Plusieurs lots ont aussi été tirés pour les détenteurs de billets à la maison, dont un gros lot de 5 000 000 $ et cinq lots de 1 000 000 $. Tous les numéros gagnants se trouvent sur la page Célébration 2025 du site lotoquebec.com.

