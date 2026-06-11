Gains records pour les employé-es de Sucre Lantic

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Après une période de mobilisation intensive, les 250 travailleuses et travailleurs de Sucre Lantic ont réussi à arracher des augmentations salariales de 30,4 % sur les cinq prochaines années, dont 12 % la première année. Le salaire médian atteindra ainsi 48,76 $ en 2030 et les salariés les mieux rémunérés toucheront 58,49 $.

« L'inflation des dernières années s'est accompagnée de profits substantiels pour Lantic. Notre objectif était de nous assurer que les travailleuses et les travailleurs touchent leur part du profit », explique Benoît Desrosiers, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Sucre Lantic-CSN.

Sucre Lantic est responsable de 50 % de la production de sucre canadien et son usine montréalaise est la plus importante au pays. Dans les cinq dernières années, le chiffre d'affaires de la compagnie a augmenté de 437 millions de dollars. L'entente inclut également une mise à niveau du régime de retraite à prestations déterminées ainsi que l'ajout d'une septième journée de congé de maladie.

« Depuis cinq ans, la haute direction s'était octroyé des augmentations faramineuses. Le syndicat leur a rappelé que ce sont les travailleuses et les travailleurs de la raffinerie qui permettent à Lantic de faire autant d'argent. Cette augmentation historique, elle est pleinement méritée », se réjouit la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

« Ce sont les augmentations de salaire les plus importantes du secteur agroalimentaire des dernières années. Grâce à cette négociation, les employé-es de Lantic seront les mieux rémunérés du secteur », ajoute Serge Monette, président de la Fédération du commerce-CSN.

« Pour la première fois, l'unité générale, mais aussi celles qui s'occupent du raffinage du sucre et des laboratoires ont fait front commun et se sont dotées d'un mandat de grève en même temps. C'est cette solidarité, combinée à la combativité historique du STTSL, qui a permis d'obtenir ce règlement. », termine Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

Le 18 avril dernier, les trois syndicats représentant les travailleuses et les travailleurs de Lantic s'étaient munis d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

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