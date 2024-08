MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - Loto-Québec invite la population à vérifier ses billets de loterie. Sept lots de 1 000 000 $ sont à réclamer au Québec. L'un d'eux arrive à échéance d'ici quelques semaines, et le billet gagnant de ce lot a été vendu dans la MRC de L'Assomption. Les autres billets gagnants ont été vendus en Estrie, en Montérégie et à Montréal.

Rappelons qu'il est facile de vérifier ses billets sur lotoquebec.com ainsi qu'avec l'application Loteries de Loto-Québec, ou chez un détaillant. Les personnes qui détiennent les billets gagnants sont priées de communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec au 1 866 611-5686.

Lots à réclamer

1 000 000 $ au Lotto 6/49 Date du tirage : 16 septembre 2023 Catégorie de lot : lot garanti MRC : L'Assomption Région : Lanaudière Sélection gagnante : 74564479-02 Date limite de réclamation : 15 septembre 2024 1 000 000 $ à l'Extra Date du tirage : 6 janvier 2024 Catégorie de lot : gros lot MRC : Haut-Saint-François Région : Estrie Sélection gagnante : 2445958 Date limite de réclamation : 5 janvier 2025



1 000 000 $ au Lotto 6/49 Date du tirage : 14 août 2024 Catégorie de lot : lot garanti Région : Montérégie Date limite de réclamation : 14 août 2025 1 000 000 $ à l'Extra Date du tirage : 16 août 2024 Catégorie de lot : gros lot Région : Montérégie Date limite de réclamation : 16 août 2025



1 000 000 $ au Lotto Max Date du tirage : 16 août 2024 Catégorie du lot : Maxmillions Région : Montérégie Date limite de réclamation : 16 août 2025 Deux lots de 1 000 000 $ au Lotto Max Date du tirage : 20 août 2024 Catégorie des lots : Maxmillions Région : Montréal Date limite de réclamation : 20 août 2025

La liste des autres lots de 100 000 $ à 1 000 000 $ à réclamer se trouve dans la section Loteries du site lotoquebec.com.

Les gagnants ont 365 jours suivant la date du tirage pour réclamer leur lot.

Loto-Québec informe les acheteurs de produits de loterie de tout lot de 100 000 $ ou plus à réclamer quelques semaines après le tirage dans les informations pratiques de la section Loteries du site lotoquebec.com.

Les lots qui ne sont pas réclamés sont redistribués aux joueurs sous la forme de lots bonis et de tirages spéciaux.

58 nouveaux millionnaires depuis le début de l'année

Les Québécois ont décroché une foule de lots à la loterie depuis le début de l'année 2024. En effet, Loto-Québec a remis 72 lots de 1 000 000 $ ou plus à travers le Québec. Ces lots ont permis à 58 personnes de devenir millionnaires!

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2023, elle a remis plus de 1,6 milliard de dollars en lots à la loterie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

