Gabriel Nadeau-Dubois demande à François Legault d'en faire plus pour les jeunes

MONTRÉAL, le 21 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'une rencontre avec François Legault vendredi après-midi, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a demandé au premier ministre de considérer davantage les jeunes dans sa prise de décision.

« François Legault parle souvent des difficultés du milieu des affaires, c'est normal, c'est un milieu qu'il connait bien. Toutefois, on l'entend moins souvent parler des problèmes qui frappent la jeunesse québécoise. Les jeunes adultes doivent être davantage considérés par François Legault et son gouvernement. Les mesures des derniers mois, notamment le couvre-feu et l'enseignement à la maison, ont affecté disproportionnellement les jeunes et leur santé mentale. C'est pourquoi j'ai demandé au premier ministre d'avoir une pensée particulière pour eux dans l'éventuel plan de déconfinement », déclare Gabriel Nadeau-Dubois.

Les récentes révélations concernant le couvre-feu ne pourront qu'aggraver le manque de confiance entre le gouvernement et les jeunes. « Les jeunes ont appris aujourd'hui que la Santé publique de Montréal avait déconseillé le couvre-feu alors que ce sont eux qui en ont surtout fait les frais. C'est très mauvais pour leur adhésion aux mesures sanitaires, et ça alimente leur sentiment de ne pas être écouté par ce gouvernement », s'inquiète Gabriel Nadeau-Dubois.

« Il y a toute une génération à bout de souffle et de ressources qui souffre dans l'indifférence, ça ne peut plus continuer comme ça. Des milliers de jeunes sont actuellement isolés et coupés de la majorité de leurs loisirs et activités, et ce, dans une époque charnière de leur vie. Pas plus tard que ce matin, un sondage indiquait que les 18-34 ans sont en train de décrocher complètement ; il est pressant d'avoir une pensée pour eux et exiger du gouvernement des solutions viables », conclut le porte-parole de Québec solidaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

