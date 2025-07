SAINT-BRUNO, QC, le 28 juill. 2025 /CNW/ - L'étoile montante canadienne du tennis Gabriel Diallo, 35e joueur mondial, arborera le logo d'un nouveau commanditaire lorsqu'il foulera les courts de l'Omnium Banque Nationale à Toronto cette semaine. COTE 100, l'une des plus importantes firmes indépendantes de gestion privée de portefeuille au Canada, est fière d'annoncer sa collaboration avec le joueur de tennis professionnel pour les trois prochaines années.

Ce partenariat s'inscrit dans la volonté de COTE 100 de soutenir l'excellence et les talents d'exception qui incarnent ses valeurs fondamentales. Il marque le début d'une collaboration porteuse entre une firme et un joueur aux parcours remarquables, unis par une vision commune de rigueur, de performance et d'intégrité.

« C'est un privilège de pouvoir compter sur le soutien de COTE 100 dans mon parcours professionnel, d'autant plus que ce commanditaire me rejoint avec son approche humaine et son engagement envers l'excellence. » - Gabriel Diallo

« En tant qu'ancien joueur de tennis, je suis particulièrement fier que COTE 100 puisse accompagner un athlète aussi prometteur que Gabriel. Il est un modèle inspirant pour la prochaine génération de joueurs au Canada et incarne parfaitement les valeurs qui nous animent au quotidien. » - Sébastien LeBlanc, président de COTE 100

À PROPOS DE COTE 100

COTE 100 est l'une des plus grandes firmes indépendantes de gestion privée de portefeuille au Canada, avec des clients au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Alberta. Au 31 décembre 2024, son actif sous gestion s'élevait à environ 3,8 milliards de dollars canadiens. La firme, composée de 25 professionnels, propose des solutions personnalisées reposant sur un processus d'investissement exclusif : le système COTE 100. La firme propose également la plateforme COTE 100+, un service en ligne qui offre à ses clients et à ses abonnés des informations stratégiques sur la gestion de leur portefeuille. www.cote100.com

