QUÉBEC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - G3 Canada, qui exploite le silo-élévateur à grain de Québec, est fière d'annoncer le renouvellement de son partenariat à long terme avec le Port de Québec. Après plus de 50 ans, l'étroite collaboration entre G3 et le Port se poursuivra pour une durée de 30 ans, faisant ainsi de la ville de Québec une plaque tournante des exportations agroalimentaires dans l'Est du Canada.

G3 : un terminal stratégique au Port de Québec pour les producteurs québécois

G3 Canada en opération au Port de Québec pour encore 30 ans (Groupe CNW/G3 Canada Limited)

En forte croissance au Québec, G3 se spécialise dans l'importation et dans l'exportation de grains tels que le maïs, le soya, le blé et le canola. Le terminal de Québec est parfaitement localisé en raison de sa proximité des producteurs agricoles de l'Est du Québec ainsi que pour recevoir les navires qui transitent par la voie maritime du Saint-Laurent. Le Port de Québec permet à G3 de profiter d'une profondeur d'eau exceptionnelle, de l'accès ferroviaire et de l'accès à la voie maritime douze mois par année.

Le Port de Québec est un partenaire de choix sur le plan stratégique, permettant à G3 de renforcer sa présence dans l'Est du pays pour l'importation et l'exportation de céréales en plus de contribuer à la sécurité alimentaire du Québec. Grâce à l'expertise de G3 et à la grande capacité d'entreposage de son terminal qui atteint plus de 225 000 tonnes, le grain transite par le Port de Québec avec efficacité avant d'être expédié vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient ainsi qu'en Amérique du Sud.

« G3 est fière de renouveler son partenariat pour une durée de 30 ans avec le Port de Québec. Cette entente est déterminante pour G3 et pour la clientèle de producteurs agricoles que nous desservons partout dans la province. Notre partenariat avec le Port fait la différence dans notre capacité à bien répondre à la demande des producteurs agricoles qui souhaitent commercialiser leur grain à moindre coût et le plus rapidement possible sur les marchés mondiaux », a déclaré Don Chapman, président de G3 Canada.

« Depuis plus de 50 ans, le secteur agroalimentaire joue un rôle essentiel dans les activités du Port de Québec. Nous sommes donc fiers de poursuivre cette relation avec G3, une organisation reconnue comme un acteur majeur de l'industrie au Canada. Cette collaboration continuera de renforcer la chaîne d'approvisionnement, mettant en lumière l'excellence opérationnelle du Port de Québec et ses avantages stratégiques », a ajouté Mario Girard, président-directeur général du Port de Québec.

À propos de G3

Lors de sa création, G3 s'est donné comme vision de tracer une voie plus rapide entre les producteurs agricoles et les marchés mondiaux. Aujourd'hui, G3 transforme le mode d'acheminement du grain grâce à un réseau grandissant d'installations qui rehaussent la barre en matière de rapidité, de sécurité alimentaire et de fiabilité. G3 mise sur l'efficacité de ses activités pour offrir des possibilités commerciales à ses clients partout au Canada et dans le monde. G3 est une société canadienne dont le siège est situé à Winnipeg au Manitoba.

