FX Transparency nomme Joseph Conlan à la fonction de chef du développement des affaires

« Joe connaît bien le domaine des opérations de change et dispose de l'expertise marketing requise pour gérer la croissance rapide que nous connaissons en raison de mandats de conformité comme MiFID II, PRIIP et le code de conduite mondial lié aux opérations de change », déclare John Galanek, chef de la direction de FXT. « Notre clientèle loyale et raffinée demande sans cesse de nouvelles façons d'améliorer la surveillance des opérations de change et de réduire les coûts de transaction. Tout ce que nous construisons est axé sur nos clients, et nous sommes chanceux d'avoir parmi eux certains des plus brillants investisseurs de la planète. »

Conlan se joint à FX Transparency avec plus de 25 ans d'expérience en opérations de change, lui qui était jusqu'à tout récemment chef mondial des ventes pour San Juan Mercantile Bank, une entreprise en émergence qui se consacre aux monnaies numériques. Auparavant, il a dirigé l'équipe des ventes de devises à INTL FCStone pendant 11 ans. Plus tôt dans sa carrière, Conlan a aidé à migrer les contrats à terme de CME visant les opérations de change, faisant passer ceux-ci du parquet de la bourse à la plate-forme de commerce électronique Globex. Il a aussi occupé des fonctions de cadre affecté aux ventes de devises pour le compte d'EBS, de Congotec, d'Integral et de Currenex.

« FXTanalytics fournit des outils sophistiqués d'exploration de données servant de complément, et non de substitut, à nos consultations d'experts, où les directives utiles et utilisables sont requises pour aider nos clients à réduire les coûts d'échange », déclare Conlan. « L'attention personnalisée vouée à chaque client est ce qui a toujours permis à cette société de se démarquer dans le milieu de l'analyse des coûts transactionnels liés aux opérations de change; je continuerai de m'appuyer sur ce degré élevé de service, degré auquel nos clients s'attendent en choisissant notre entreprise. »

À propos de FX Transparency, LLC

FX Transparency est le plus grand fournisseur indépendant d'analyses des coûts transactionnels liés aux opérations de change (FX TCA) et de services-conseils en matière d'exécution de devises dans le monde. La mission de la firme consiste à quantifier et à réduire les coûts d'échange de devises pour le compte exclusif de participants institutionnels du côté acquisition du marché. FX Transparency a été fondée en 2009 et compte des bureaux à Framingham, au Massachusetts, et à Melbourne, en Australie. Pour en savoir plus à propos des services TCA de FX Transparency ou pour déterminer à combien s'élèvent les coûts d'exécution de votre entreprise comparativement aux autres en utilisant le programme FXT Peer Universe™, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.fxtransparency.com.

