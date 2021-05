L'entreprise québécoise se positionne comme leader canadien des services d'intégration et de gestion multicloud

MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - FX Innovation, spécialisée dans l'implantation et la gestion de l'infrastructure infonuagique des entreprises, est maintenant partenaire Google Cloud, ce qui la positionne désormais comme l'un des premiers joueurs au Canada à devenir partenaire des principales plateformes dont AWS, Azure, Google Cloud et ServiceNow.

Le rôle de FX Innovation

En tant qu'experte des grandes plateformes infonuagiques, FX Innovation soutient la transformation numérique des entreprises par la modernisation des infrastructures technologiques. Afin que les entreprises puissent se transformer et innover, il est nécessaire de leur offrir des infrastructures modernes.

FX Innovation travaille en étroite collaboration avec ses clients pour mettre en place des fondations technologiques infonuagiques assurant une saine gouvernance, une gestion financière rigoureuse et les environnements les plus sécurisés. « En s'associant à Google Cloud, nous sommes en mesure d'aider nos clients dans l'adoption et la migration vers l'infonuagique en utilisant les meilleures pratiques », souligne Guillaume Bazinet, Chef de la direction de FX Innovation.

Pourquoi Google Cloud?

D'ici 2025, Gartner prévoit que plus de 80 % des entreprises deviendront hybrides et multicloud, alors que ce chiffre était inférieur à 50 % en 2020. Les contrats de services professionnels et de gestion du cloud public exigeront du fournisseur des capacités de cloud hybride et multicloud.

Grâce à ce nouveau partenariat avec Google Cloud, FX Innovation est en mesure de répondre à la demande croissante des clients et du marché pour cette technologie.

L'expertise nichée de FX Innovation permettra à ses clients de profiter des puissantes solutions de Google Cloud telles que Google Kubernetes Engine (GKE), la gestion des identités et des accès (GIA) et l'analytique des données.

À propos de FX Innovation

FX Innovation accompagne les entreprises dans leur parcours de transformation numérique par l'analyse de leurs besoins d'affaires et la mise en place de fondations technologiques sur lesquelles elles doivent être bâties pour performer à l'ère numérique. Nous sommes le plus grand joueur canadien à posséder des certifications et des partenariats formels avec Microsoft Azure, AWS, Google Cloud et ServiceNow, quatre plateformes infonuagiques leaders du marché qui occupent une place stratégique dans la transformation numérique des entreprises. Nous aspirons à créer de la valeur pour l'économie canadienne et à nous positionner comme employeur de choix auprès du talent en TI.

SOURCE FX Innovation

Renseignements: Demandes médias : Pascale Marquis, EGS Group, T : 514-707-1647, E : [email protected]