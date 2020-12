ZURICH, 11 décembre 2020 /CNW/ - Futurity Brands Switzerland AG a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Paul Frank Limited, a fait l'acquisition de tous les droits de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale de PAUL FRANK, la marque de style de vie primée reconnue dans la culture populaire. L'acquisition globale réalisée par l'entreprise américaine Paul Frank Industries LLC comprend un vaste portefeuille de conception regroupant plus de 150 personnages, mettant en vedette le célèbre Julius le singe. Futurity Brands sera responsable de la gestion et de la croissance des capacités de délivrance de licences et de distribution, ainsi que des activités visant directement les consommateurs à l'échelle internationale de la marque. Ayant des bureaux à Zurich, Hong Kong, Tokyo et Sydney, la nouvelle équipe de direction de Futurity Brands dirigée par Stan Wan, président et chef de la direction, permettra à cette propriété intellectuelle toujours dans l'aire du temps de retourner à ses origines de la Californie du Sud, tout en renouvelant son célèbre attrait mondial au grand plaisir des prochaines générations.