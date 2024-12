Une alliance stratégique au service des entrepreneurs du Québec

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Spiegel Sohmer et Ravinsky Ryan Lemoine, deux cabinets solidement ancrés dans le monde juridique montréalais, sont heureux d'annoncer qu'ils ont convenu d'unir leurs efforts et de pratiquer ensemble sous la nouvelle bannière Spiegel Ryan, à compter du 1er janvier 2025.

Cette fusion permettra de mettre en commun les pratiques de pointe des deux cabinets, notamment en matière de droit fiscal, de droit commercial, et de litige fiscal, civil, commercial et successoral.

Morris Jacobson et Paul Ryan (Groupe CNW/Spiegel Ryan)

L'équipe de litige fiscal sera dorénavant une des plus imposante au Canada et assurera à la clientèle du nouveau cabinet une représentation forte et articulée face aux réclamations des autorités fiscales, dans un marché où leur présence se fait de plus en plus importante.

« La réunion de nos deux cabinets fait suite à de longues discussions, qui nous ont permis de constater que la culture de nos deux cabinets était la même: offrir des services de qualité à l'échelle humaine, en proposant des solutions simples, pratiques, innovatrices et raisonnables à notre clientèle », a déclaré Me Paul Ryan.

« Ce mariage nous permet aussi d'offrir des services juridiques de pointe tout en demeurant un cabinet indépendant, en lien direct avec le monde des affaires du Québec et avec toutes les communautés qui font la richesse de Montréal aujourd'hui. Ensemble, nous sommes positionnés pour de grandes réalisations », déclare pour sa part Morris Jacobson, associé-directeur du cabinet Spiegel Sohmer.

Une place de choix pour les jeunes talents

Cette fusion permet également la création d'un environnement stimulant et enrichissant pour les jeunes professionnel(le)s, un lieu où les talents émergents pourront se développer au sein d'une équipe d'expert(e)s, qui privilégie la formation et le développement des compétences.

