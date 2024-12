Fusion des accréditations annulée en santé et services sociaux - Une bonne nouvelle pour le réseau et son personnel

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - La CSN se réjouit de l'annonce de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, indiquant que le gouvernement renonce à la fusion des accréditations dans le réseau de la santé et des services sociaux et qu'il reverra la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans le secteur public et parapublic (loi 37). « Il s'agit d'une excellente nouvelle d'abord pour les travailleuses et les travailleurs du réseau et pour le mouvement syndical en général », note d'entrée de jeu la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Alors que Santé Québec vient centraliser l'ensemble du réseau sur le plan administratif, les structures syndicales existantes, elles, demeureront intactes. « L'arrivée de l'employeur unique, jumelée à d'importantes compressions budgétaires, n'augure rien de bon. La fusion des accréditations qui était prévue dans le projet de loi no 15 aurait créé encore plus d'instabilité dans un réseau déjà fragilisé. Pour une fois, le gouvernement a résisté à la volonté d'aller vers davantage de centralisation et nous nous en réjouissons. »

Depuis l'annonce de la réforme Dubé, la CSN a multiplié les démarches afin de limiter les impacts de cette énième transformation du réseau sur les travailleuses et les travailleurs et sur la centrale. « Nous sommes heureux d'avoir été entendus, le gouvernement a fait le bon choix. »

Révision de la loi 37

Réclamée depuis longtemps par la CSN, la décision du gouvernement de revoir la loi 37 constitue aussi une bonne nouvelle, puisque le régime actuel prive les organisations syndicales de leur droit à négocier certaines matières. « La CSN est déjà aux premières loges pour prendre part aux échanges afin d'améliorer la loi. Nous contribuerons avec enthousiasme aux débats, mais resterons vigilants; les travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau de l'éducation pourront compter sur nous pour faire les représentations nécessaires afin de veiller à leurs intérêts », précise Mme Senneville.

À propos

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada. En santé et services sociaux, la CSN, c'est plus de 125 000 travailleuses et travailleurs de toutes les catégories de personnel réunis au sein de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et de la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

