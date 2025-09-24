SHANGHAI, 24 septembre 2025 /CNW/ -- Organisée par China National Furniture Association & Shanghai Sinoexpo Informa Markets, la 30e édition de Furniture China (SNIEC, du 10 au 13 septembre) et Maison Shanghai2025 (SWEECC, du 9 au 12 septembre), sur le thème "BEYOND NEXT" (PLUS LOIN QUE DEMAIN), s'est conclue avec succès avec une présentation dynamique du design, de l'innovation et du commerce à l'échelle mondiale.

Fréquentation record et portée internationale

L'édition de cette année a établi de nouveaux records :

163 527 visites au total sur cinq jours, avec des participants provenant de 174 pays et régions du monde entier , ce qui souligne la portée mondiale de l'événement.

sur cinq jours, avec des participants provenant de , ce qui souligne la portée mondiale de l'événement. Il y a eu 32 618 visiteurs étrangers, soit une hausse de 13,9 % par rapport à l'année précédente, reflétant une reconnaissance internationale croissante

Redéfinir la scène mondiale pour le mobilier et le lifestyle

Sur les deux sites, les expositions s'étendaient sur 350 000 m² et comptaient plus de 3 200 exposants, allant du mobilier fini aux matières premières et à la fabrication intelligente. Parmi les faits saillants, mentionnons le pavillon des meubles d'extérieur et de jardin et FMC China & FMC Premium au SNIEC, favorisant une production durable et de grande qualité à l'échelle sectorielle. En combinant la force de l'approvisionnement et l'innovation en matière de design, Furniture China et Maison Shanghai ont fait progresser leur statut de plaque tournante mondiale pour l'industrie du mobilier et du lifestyle.

Au SWEECC, Maison Shanghai a présenté plus de 800 marques axées sur le design dans quatre zones thématiques, inspirant la créativité et l'innovation en matière de lifestyle. Le pavillon H3 Design Highland s'est distingué comme un point culminant important, attirant l'attention des chefs de file de l'industrie, des médias et des acheteurs et établissant une nouvelle référence pour les expositions axées sur le design.

Parallèlement, Maison Shanghai a connu une croissance phénoménale, accueillant 47 077 visiteurs (+55,6 %) provenant de 136 pays et régions. Le nombre de visiteurs étrangers a bondi de 123 % par rapport à l'année précédente. L'exposition a également lancé le design de lifestyle et la créativité culturelle, avec le soutien de plus de 100 forums et événements. Des plateformes comme le Gold Idea Design Award, CREDAWARD, Design of Designers (DOD) et le Maison Design Forum mettent en valeur l'innovation, le patrimoine, la durabilité et les échanges Est-Ouest.

Élargir les liens au-delà de la salle d'exposition

Les expositions se sont également étendues au numérique par l'entremise de l'application DTS FurnitureChina, permettant des activités commerciales tout au long de l'année grâce à la mise en correspondance via l'IA, aux catalogues d'exposants et aux connexions transparentes.

Perspectives

En remerciant tous les exposants, partenaires et visiteurs d'avoir fait du 30e anniversaire de Furniture China un succès, les organisateurs se réjouissent à l'idée d'accueillir à nouveau la communauté mondiale du mobilier et du design à Shanghai Pudong en 2026.

Informations sur l'événement

MAISON SHANGHAI

Du 7 au 10 septembre 2026 | SWEECC

Design d'avenir, mobilier lifestyle et approvisionnement direct d'usine

FURNITURE CHINA

Du 8 au 11 septembre 2026 | SNIEC

Salon professionnel de l'ameublement et des matériaux.

Plateforme DTS : dts.jiagle.com

SOURCE Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd.

CONTACT : [email protected]