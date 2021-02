MISSISSAUGA, ON, le 24 févr. 2021 /CNW/ - Furlani's Food Corporation, chef de file dans la catégorie du pain à l'ail au Canada, continue de proposer des produits innovants sous sa marque emblématique, Furlani®, avec un nouvel assortiment emballant de petits pains moelleux, de nœuds et de biscuits. Ces produits alléchants élargissent l'offre de Furlani au-delà de la saveur à l'ail, notamment de son pain à l'ail et de ses rôties style Texas à l'ail. Fabriqués avec des ingrédients simples et sains, comme du vrai beurre, du babeurre, de l'ail, du fromage cheddar vieilli et des mélanges d'assaisonnement spécialement sélectionnés, ils répondent au besoin du public pour des solutions de repas pratiques et un mode de vie sain (et satisfont aux exigences d'un régime alimentaire à base de plantes). Ils ne contiennent également pas d'arômes ni de colorants artificiels. Ils sont très pratiques, car emballés dans des sacs prêts à cuire au four, prennent seulement 10 minutes à préparer, et ont un goût incroyable qui ravira vos sens.