BROSSARD, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - FUNHUB DIX30 célèbre l'arrivée de son tout nouvel espace de divertissement familial au Quartier DIX30. Après sept ans comme MontVR DIX30, l'établissement a déménagé juste de l'autre côté du stationnement dans un lieu trois fois plus grand et s'est réinventé sous l'identité FUNHUB DIX30. Ouvert en pré-lancement depuis le début de septembre, le site marque officiellement ce nouveau chapitre le 5 décembre avec la communauté et les médias.

« MontVR DIX30 est devenu un incontournable sur la Rive-Sud. Cette relocalisation n'est pas qu'un agrandissement : c'est une transformation complète », a déclaré Jay Michaud, PDG de MontVR / FUNHUB. « FUNHUB DIX30 réunit des attractions immersives, du jeu social et un véritable restaurant-bar, pour vivre de grands moments en groupe, au même endroit. »

CÉLÉBRATION DU 5 DÉCEMBRE

La soirée débute à 18 h et comprend :

Accès VIP et aperçu média

Démos en direct des nouvelles attractions

Offres et tirages chaque heure

Musique, ambiance et vibe FUNHUB

CE QU'ON RETROUVE AU NOUVEAU FUNHUB DIX30

Immense arcade moderne avec jeux phares et expériences compétitives

avec jeux phares et expériences compétitives Attractions VR multijoueurs de dernière génération

de dernière génération Zones de jeux sociaux : plancher interactif, fléchettes et billard

: plancher interactif, fléchettes et billard Restaurant et bar à service complet pour repas assis, avant-match et après-jeu

pour repas assis, avant-match et après-jeu Méga écran de 60 pieds -- le meilleur endroit sur la Rive-Sud pour regarder le grand match

-- le meilleur endroit sur la Rive-Sud pour regarder le grand match Plus d'espace pour les fêtes et événements corporatifs

Que ce soit pour une sortie rapide, une soirée entre amis ou un party de bureau, FUNHUB DIX30 est pensé pour des groupes plus grands, des séjours plus longs et une énergie encore plus festive.

UNE MARQUE ÉPROUVÉE, MAINTENANT AMPLIFIÉE

FUNHUB est l'évolution de MontVR : des lieux accueillants où tout le monde peut s'amuser, et où l'expérience continue de se bonifier. Le DIX30 est une étape clé du plan de croissance de MontVR pour déployer FUNHUB dans davantage de communautés au Québec et au-delà.

DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT ET MÉDIAS

Date : 5 décembre 2025 -- 18 h

Lieu : FUNHUB DIX30, 9415 boulevard Leduc, Brossard (QC) J4Y 0A5

Accès médias / VIP : disponible sur demande

Site web : funhub.ca

Réseaux sociaux : @funhubqc

À PROPOS DE FUNHUB

FUNHUB est une marque de divertissement familial de nouvelle génération créée par MontVR, chef de file québécois en divertissement immersif. Les établissements FUNHUB combinent une arcade moderne, de la réalité virtuelle de pointe, des jeux sociaux et une offre complète de bar-restaurant -- le tout pensé pour rassembler les gens et créer des souvenirs marquants. Avec plusieurs succursales et une expansion rapide en cours, FUNHUB redéfinit le divertissement moderne au Québec et au-delà.

