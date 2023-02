Funérailles de Mme Nadine Girault

QUÉBEC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, annonce, en accord avec les souhaits exprimés par la famille, que les funérailles privées de Mme Nadine Girault seront célébrées le samedi 4 mars, à 14 h, à Les Espaces Memoria, au 2159, boulevard Saint-Martin Est, Laval.

Le public aura l'occasion d'offrir ses condoléances à la famille et aux proches de l'ex-députée et ex-ministre, le vendredi 3 mars, de 14 h à 21 h, également à Les Espaces Memoria.

Lors de cette première journée, il est à noter que les médias ne seront pas admis. Des informations seront précisées aux représentant(e)s des médias dans les prochains jours en lien avec les funérailles privées qui se tiendront le 4 mars.

Un registre de condoléances est mis en ligne et accessible au grand public. Ainsi, celles et ceux qui désirent offrir un témoignage à la famille peuvent le faire en cliquant sur le lien suivant : Nadine Girault, avis de décès et nécrologie | Memoria.

Citation :

« Le 12 février dernier, notre ex-collègue et amie Nadine Girault est décédée d'un cancer du poumon. Cette nouvelle a ému toute l'Assemblée nationale. Tous ceux qui ont eu la chance de connaître Nadine savent la femme exceptionnelle qu'elle était. Elle a été un modèle pour beaucoup de femmes, d'abord dans le monde des affaires et ensuite en politique. Je veux transmettre mes plus sincères condoléances à son conjoint, Alain, à sa famille et à ses proches. Jamais nous ne t'oublierons Nadine. »

François Legault, premier ministre du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514-585-4451, [email protected]