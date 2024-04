GATINEAU, QC, le 19 avril 2024 /CNW/ - Les funérailles de Benoît Pelletier, ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, auront lieu le samedi 27 avril à 13 h. La famille recevra les condoléances à compter de 11 h à la Cathédrale Saint-Joseph de Gatineau, située dans le secteur Hull. Afin de rendre un dernier hommage à celui qui fut ministre du gouvernement du Québec, les funérailles de M. Pelletier sont organisées en collaboration avec le Protocole du gouvernement du Québec. De nombreux dignitaires québécois seront présents.

Le public pourra aussi offrir ses condoléances à la famille et rendre un dernier hommage à M. Benoît Pelletier, le vendredi 26 avril, de 17 h 30 à 21 h 30, à la Coopérative funéraire de l'Outaouais (Pavillon du Lac Beauchamp).

En signe de manifestation officielle de deuil collectif, le drapeau du Québec sera mis en berne sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, de l'aube au crépuscule, le jour des funérailles.

Benoît Pelletier s'est éteint le 30 mars à l'âge de 64 ans. Il a été député de la circonscription de Chapleau, en Outaouais, de 1998 à 2008 et a occupé diverses fonctions ministérielles au sein du Parti libéral du Québec de 2003 à 2008, dont celles de ministre des Affaires intergouvernementales, des Affaires autochtones, de la Francophonie canadienne, de la Réforme des institutions démocratiques et de l'Accès à l'information. Il a également été professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Ses connaissances approfondies du droit constitutionnel ont fait de lui une référence incontournable tant sur la scène politique que dans le milieu académique. En 2022, l'Université d'Ottawa lui a décerné la distinction exceptionnelle de professeur éminent, en reconnaissance de sa vaste influence dans ce domaine. Amoureux de la langue française, il a porté la cause de la francophonie canadienne avec conviction.

Citation :

« Benoît a consacré sa vie à servir le Québec et le Canada, à faire rayonner la francophonie et à transmettre sa passion pour le droit, mais il a surtout été un père et un mari aimant, attentionné, drôle et généreux. Nous sommes très fiers de l'homme formidable et impliqué qu'il a été, de ses accomplissements extraordinaires ainsi que des héritages politique, linguistique et académique qu'il laisse derrière lui. »

La famille Pelletier (Danièle Goulet, épouse, Florence, Françoise, Jean-Christophe et Mathilde, enfants)

SOURCE Cabinet du premier ministre

