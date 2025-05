MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - Fundstream Inc., fier chef de file canadien en matière de marketing et de traitement de cartes-cadeaux, a annoncé aujourd'hui le lancement de la troisième version de sa plateforme de services de traitement des commandes, initialement introduite en 2016.

Le choix de confiance de nombreux programmes de fidélité et de récompenses canadiens, la plateforme avancée de Fundstream offre des services de traitement des commandes de cartes-cadeaux intégrés qui couvrent l'approvisionnement des cartes, la gestion d'inventaire, le traitement des commandes, les paiements, la distribution et le service à la clientèle. Cette dernière version offre des performances rapides, des automatisations améliorées, des options de marque blanche et une multitude d'autres nouvelles fonctionnalités, tout en maintenant la conformité à la norme SOC 2 Type 2 pour une sécurité des données robuste.

« Cette nouvelle version reflète notre engagement en matière de performance, d'extensibilité et d'excellence du service », explique Christopher Hill, président et chef de la direction de Fundstream. « Elle est conçu pour répondre aux besoins en évolution continue des programmes de récompenses majeurs au Canada. »

Ce service donne accès au catalogue de cartes-cadeaux le plus complet au Canada, avec des centaines de marques connues, en formats physiques et numériques.

Pour en savoir plus, visitez : https://www.fundstream.com/nos-services/traitement-cartes-cadeaux

À propos de Fundstream Inc.

Fundstream Inc. est une entreprise canadienne de marketing et de traitement de cartes-cadeaux, dont le siège social est situé à Montréal, Québec, et qui offre des produits prépayés et des services aux consommateurs, aux entreprises et aux organisations partout au Canada depuis 2003.

