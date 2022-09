Function of Beauty arrive au Canada, en exclusivité chez Pharmaprix

Une approche personnalisée en matière de soins capillaires est lancée dans l'une des plus grandes destinations beauté au pays, en ligne et dans certains magasins partout au Canada

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW/ - L'un des détaillants de produits de beauté les plus dignes de confiance au pays continue d'accroitre son offre avec l'arrivée de la nouvelle marque de soins capillaires Function of Beauty. Cette marque populaire de produits faits sur demande arrivera ce mois-ci dans plus de 1 000 magasins Shoppers Drug Mart et Pharmaprix ainsi qu'en ligne à pharmaprix.ca.

Function of Beauty (Groupe CNW/Shoppers Drug Mart)

« Les consommateurs nous font confiance pour leur offrir le meilleur de ce qui se fait en matière de beauté dans le monde entier, ce qui nous pousse à développer et à sélectionner soigneusement notre assortiment de produits de beauté », déclare Kelly Jessop, vice-présidente principale, marchandisage, Pharmaprix. « Pour cette raison, nous lançons constamment des marques très novatrices et de grande qualité comme Function of Beauty, pour offrir ainsi à nos clients quelque chose de nouveau en matière de soins capillaires avec une approche simple et personnalisée. »

Les nouvelles marques émergentes, les favoris de confiance et les gammes de produits de beauté consciencieuses constituent l'éventail des produits de beauté de Pharmaprix. Au fil des ans, le détaillant a élargi son offre et renforcé sa capacité à récompenser les clients sur le plan de la beauté grâce au programme de fidélisation PC OptimumMC.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Pharmaprix pour introduire une toute nouvelle approche qui, par la personnalisation, brise les conventions en matière de beauté », a déclaré Alexandra Papazian, cheffe de la direction, Function of Beauty. « Nous avons établi une nouvelle norme en matière de soins capillaires et nous pouvons offrir quelque chose qui est unique et personnel aux besoins de chaque client en matière de cheveux. Ils n'auront plus à choisir entre un seul avantage fourre-tout comme l'hydratation ou la brillance, et nous sommes convaincus qu'ils seront enthousiastes par cette nouvelle proposition. »

Les consommateurs peuvent choisir parmi 18 produits Function of Beauty conçus spécialement pour différents types de cheveux : droits, ondulés, frisés et bouclés, y compris 10 doses stimulantes qui leur permettront de créer différentes formules pour leurs besoins capilaires. La gamme personnalisable, végétalienne et sans cruauté sera offerte dans plus de 1 000 magasins Shoppers Drug Mart, dont 147 magasins PharmaprixMD au Québec, et en ligne.

À propos de Pharmaprix.

Shoppers Drug Mart inc - Pharmaprix au Québec- est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les 1 350 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise détenus par Shoppers Drug MartMC et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient la plateforme en ligne de Cannabis médical de ShoppersMC pour la vente de cannabis médical; le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients; MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée; ainsi que LifeMark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d'ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d'autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

FUNCTION OF BEAUTY

Function of Beauty est le chef de file mondial en matière de beauté personnalisable, avec des produits de soin pour les cheveux, la peau et le corps conçus pour vous (et vous seulement). Fondée par une équipe de rêve composée d'ingénieurs du MIT, de scientifiques en cosmétiques et de développeurs de renommée mondiale, chaque produit est formulé individuellement à l'aide des dernières technologies et des plus récentes données scientifiques pour vous aider à vous assurer que vos formules sont aussi uniques que vous. Il existe littéralement des trillions de formules possibles et un nouveau rituel personnalisé de soins personnels pour vous seulement.

Function of Beauty a été fondée en 2015, et lorsqu'elle a été lancée en 2016, elle a rapidement réalisé que la seule façon de créer des produits de beauté personnalisables à grande échelle était de trouver une usine de production entièrement opérationnelle qui répond à leurs besoins. Le problème? Cette usine n'existait pas. Devant un défi apparemment impossible, l'entreprise a décidé de faire quelque chose de différent pour une nouvelle entreprise : elle est allée de l'avant et construit ses propres usines de pointe à partir de zéro. L'équipe a créé une usine vraiment unique en son genre en Pennsylvanie, où tout l'équipement de remplissage a été conçu, construit et codé à l'interne. À ce jour, il n'y a rien de comparable ailleurs dans le monde.

Pour plus d'information, visitez : Function of Beauty chez Pharmaprix

SOURCE Shoppers Drug Mart

Renseignements: Relations avec les médias : Relations publiques de Loblaw, [email protected]