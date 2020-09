Fülhaus lance le premier service Canadien de design d'intérieur et de location de meubles aux consommateurs

Fülhaus, un opérateur de l'industrie hôtelière de longue date, s'étend officiellement sur le marché de la vente directe aux consommateurs en tant que pionnier en la matière à Montréal.

MONTRÉAL, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Fülhaus, service de conception et d'ameublement pour hôtels, appart-hôtels et locations à court terme au Canada, aux États-Unis et en Europe, étend aujourd'hui ses forfaits complets de conception et de location de meubles au marché résidentiel en tant que premier service de location de meubles directement au consommateur à Montréal. En commençant dans la grande région de Montréal, Fülhaus prévoit s'étendre au Canada et aux États-Unis en 2021, où elle opère également.

La PDG Andria Santos a fondé Fülhaus en 2015 pour permettre aux propriétaires d'entreprises de location à court terme de mieux concurrencer les hôtels avec un design d'intérieur prêt à photographier et un mobilier abordable. Fülhaus a depuis conçu le design de propriétés locales pour Niido, Vacasa et Zeus. Fülhaus comble une lacune immense dans le marché destiné aux consommateurs des jeunes générations à court d'argent mais épris de design, qui ne sont intéressés ni à l'idée d'investir pour des meubles coûteux, ni de remplir des décharges avec des alternatives bon marché et temporaires pour leurs modes de vie changeants.

« De plus en plus de consommateurs recherchent des appartements meublés en location, notamment dans les centres urbains et les destinations à forte mobilité, surtout en ces temps incertains. Alors que les propriétaires s'habituent à l'idée de meubler leurs unités, beaucoup de gens sont de plus en plus disposés à louer des meubles plutôt que d'assumer un prix élevé pour les posséder, » selon Santos.

D'après Statistique Canada, 32,2% des Canadiens ne possèdent pas de résidence permanente. Ce nombre est encore plus élevé pour les milléniaux; 49,8% d'entre eux ne possèdent pas de maison. L'accession à la propriété, en particulier chez les jeunes Canadiens, a diminué de 5,3% au cours des quatre dernières décennies.

Alors que les milléniaux semblent incapables de posséder une maison, le coût moyen du loyer continue d'augmenter. Selon le rapport 2020 d'Urbanization, le prix d'un condo meublé a augmenté de 52% au cours de la dernière année, illustrant comment le condo meublé est une option de plus en plus inabordable.

Comme beaucoup de personnes de sa génération, Santos ajoute : « Je ne veux pas investir 2000$ dans un sofa pour un maison dont je ne suis pas propriétaire. Encore moins devoir le déménager sans cesse, ou avoir à le vendre. Il y a une lacune dans le marché pour les personnes qui aiment les objets design mais qui ne veulent pas (encore) les posséder. »

Pour rendre le service attrayant pour les consommateurs de tous les jours, Fülhaus a adapté son modèle B2B en supprimant certains des extras tels que l'installation, la mise en scène et la photographie davantage associés aux propriétés marketing. Les clients peuvent participer à un quiz en ligne qui détermine la portée de leur projet et leurs préférences en design, puis qui les associe à l'un des nombreux ensembles de design saisonnier, en constante évolution chez Fulhaus.

Chaque ensemble comprend des meubles spécialement sélectionnés parmi plus de 300 marques de designers comme Lolio, Nuevo, Safavieh, Moe's et TOV. Le prix d'un forfait de conception et d'ameublement d'une chambre à coucher commence à 350 $ par mois et comprend une curation professionnelle gratuite. De plus, profitez de la possibilité de renouveler à rabais après un an, de racheter les meubles ou de les échanger. Fülhaus proposera initialement des forfaits pour les dortoirs, les bureaux à domicile, les studios et les maisons de 1 à 4 chambres.

Fülhaus a été fondé en 2015 par la PDG Andria Santos. Fülhaus opère à travers l'Amérique du Nord et l'Europe et est connue pour son service complet de design d'intérieur. Fülhaus offre une solution prête à l'emploi avec ses ensembles complets pour les nouveaux biens immobiliers et le secteur de la location à court-terme.

