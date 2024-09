Ce don marque l'inauguration de la Fondation Papa George de Fuel Transport, qui continuera à amasser des fonds pour le Children et pour d'autres causes

MONTRÉAL, le 18 sept. 2024 /CNW/ - L'entreprise montréalaise de transport et de logistique nord-américaine Fuel Transport Inc. (Fuel) est heureuse d'annoncer officiellement aujourd'hui, dans l'atrium P.K. Subban de l'hôpital, son don d'un million de dollars à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children). Cette annonce coïncide avec le lancement de la Fondation Papa George de Fuel, créée pour donner du pouvoir aux jeunes défavorisés et pour encourager de futurs dons et soutiens. En utilisant la fondation comme tremplin, l'objectif de Fuel est de continuer à collecter des fonds pour le Children et de créer un mouvement pour soutenir le travail de l'hôpital, entre autres causes importantes.

DON À L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

Les essais cliniques permettent de tester des traitements potentiellement salvateurs contre les cancers et les troubles sanguins chez l'enfant. Pourtant, les essais pédiatriques sont extrêmement sous-financés, ne recevant que 5 % de tout le financement de la recherche sur le cancer au Canada. C'est pourquoi le don d'un million de dollars de Fuel soutient directement l'unité de recherche clinique du Children. Grâce à Fuel, d'ici cinq ans, l'unité de recherche clinique doublera le nombre d'essais cliniques qu'il propose, offrant des recherches essentielles, du soutien et de l'espoir aux enfants atteints de certains des cancers les plus difficiles et actuellement incurables.

« La Fondation du Children tient à remercier chaleureusement le PDG Robert Piccioni et toute l'équipe de Fuel Transport », a déclaré Renée Vézina, présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « Votre généreux don agit comme bouée de sauvetage pour l'unité de recherche clinique en hémato-oncologie du Children. En permettant au Children d'ouvrir davantage d'essais cliniques, vous améliorez les soins contre le cancer et sauvez de jeunes vies. »

LA FONDATION PAPA GEORGE

L'annonce du don de Fuel marque une autre étape importante pour l'organisation : le lancement de la Fondation Papa George de Fuel, une organisation à but non lucratif dédiée au financement de programmes pour les jeunes dans le besoin, leur offrant des opportunités et du soutien. Cette fondation rend hommage à George, le père du PDG de Fuel, Robert Piccioni, qui s'était investi dans la communauté et avait, selon ses propres termes, un faible pour « les underdogs ». Il s'est toujours efforcé de défendre des causes sous-financées afin de garantir que leurs voix soient entendues et que des progrès puissent être réalisés.

« Chez Fuel, nous avons toujours eu pour objectif d'utiliser notre réussite commerciale pour aider la communauté, en nous concentrant sur les organisations qui se trouvent juste en dehors des projecteurs et qui ont le plus besoin de soutien », explique Robert Piccioni. « Grâce à des partenariats stratégiques et à des contributions ciblées, comme notre don à l'Hôpital Montréal pour enfants, nous avons déjà fait une différence significative dans la vie d'innombrables enfants et adolescents. Fuel est ravie de créer une plateforme officielle dédiée à mettre en lumière des causes moins connues et sous-financées dans les domaines de l'éducation des jeunes, de la santé et de la culture par l'intermédiaire de la Fondation Papa George. Nous espérons inspirer d'autres organisations à suivre notre exemple. »

Ayant déjà constaté l'impact du don d'un million de dollars à l'unité de recherche clinique du Children, Piccioni et l'équipe de Fuel souhaitent continuer à collecter des fonds pour le travail essentiel qu'ils accomplissent en attirant l'attention sur eux et en incitant les autres à apporter leur soutien. « Nous recherchons des personnes intéressées à se joindre à notre cause. Travaillons ensemble et construisons un avenir meilleur pour les jeunes dans le besoin ! », encourage Piccioni.

Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez participer et soutenir la mission de Fuel et de la Fondation papa George, visitez www.fpgenligne.org .

À PROPOS DE FUEL TRANSPORT

Fuel est une société de transport logistique qui fournit des solutions créatives à un large éventail d'industries en Amérique du Nord. L'entreprise, qui dessert notamment les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, des aliments et boissons, du commerce de détail et de la pharmacie, propose un modèle hybride de solutions de transport non fondé ou fondé sur l'actif. Fuel dispose d'un réseau de transporteurs et d'une équipe de vente partout en Amérique du Nord, avec des bureaux à Montréal, Toronto, Chicago et au Mexique. Pour en savoir davantage, visitez www.fueltransport.com .

SOURCE Fuel Transport Inc.

Pour toute demande de renseignements ou d'information, veuillez contacter : Agatha Strati, Gestionnaire principale, Marketing et communications, Fuel Transport, [email protected]; Emily Callahan, Gestionnaire de comptes, PR & Influencer Marketing, YPR Canada, [email protected]