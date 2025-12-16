Investit 8 M$ pour faire progresser l'avenir de la logistique, permettant des décisions prédictives, adaptatives et éclairées qui alimentent un écosystème de transport plus intelligent.

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Fuel Transport, une entreprise montréalaise chef de file dans le domaine de la logistique et du transport, a annoncé aujourd'hui une avancée majeure dans l'opérationnalisation des technologies d'IA au sein des flux de travail logistiques, dévoilant Transport Optimization, une initiative d'intelligence artificielle de 8 M$ conçue pour moderniser et rehausser ses opérations logistiques à travers l'Amérique du Nord. En collaboration avec Scale AI, Vooban, le CRIM, le Groupe Geloso et Les Camions Fuel, le projet intégrera des systèmes intelligents pour améliorer les processus de tarification, de soumission et de sélection de transporteurs dans l'ensemble des activités de Fuel au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Au cœur de cette initiative se trouvent quatre modules interopérables qui relient les données internes et externes pour offrir une prise de décision plus rapide, plus intelligente et plus cohérente :

L'Assistant de tarification dynamique et de gestion des devis génère instantanément des tarifs compétitifs et rentables en s'appuyant sur des données en temps réel et la dynamique du marché.

Le Système de recommandation de transporteurs assure la conformité tout en tirant parti de l'IA pour recommander les partenaires optimaux en fonction de la performance, de la fiabilité, des coûts et des exigences des clients.

Les Systèmes de gestion des procédures opérationnelles standard centralisent et standardisent les processus pour améliorer la traçabilité, la conformité et la transparence opérationnelle.

L'Assistant employé, une interface conversationnelle, permet aux membres de l'équipe d'interroger et d'interagir avec les systèmes internes en langage naturel, améliorant ainsi l'efficacité à tous les niveaux.

« Chez Fuel, nous croyons que le véritable progrès survient lorsque la technologie intelligente travaille de pair avec l'instinct humain. Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires qui partagent cette vision et qui ont joué un rôle déterminant dans la concrétisation de Transport Optimization », a déclaré Robert Piccioni, président-directeur général de Fuel Transport. « Avec cette initiative, nous ne nous contentons pas d'améliorer l'efficacité opérationnelle, nous redéfinissons également ce que signifie diriger avec perspicacité, agilité et responsabilité dans le secteur de la logistique. »

« Collaborer avec un leader comme Fuel Transport dans la construction de systèmes d'IA qui à la fois optimisent les opérations et renforcent la prise de décision à travers les réseaux de transport nord-américains est un honneur pour Vooban, car cela reflète notre engagement commun à façonner l'avenir de la logistique intelligente », a affirmé Hugues Foltz, vice-président directeur chez Vooban.

Cette initiative vise à établir les jalons de la prochaine génération de logistique de transport pilotée par l'IA, exploitant l'intelligence prédictive pour permettre une prise de décision plus adaptative, et marque une autre étape importante dans la mission de Fuel d'offrir une innovation axée sur les données qui renforce la résilience, la précision et la réactivité à travers son réseau - créant ainsi un écosystème logistique plus intelligent conçu pour l'avenir du commerce nord-américain.

À propos de Fuel Transport:

Fuel est une société de transport logistique qui fournit des solutions créatives à un large éventail d'industries en Amérique du Nord. L'entreprise, qui dessert notamment les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, des aliments et boissons, du commerce de détail et de la pharmacie, propose un modèle hybride de solutions de transport non fondé ou fondé sur l'actif. Fuel dispose d'un réseau de transporteurs et d'une équipe de vente partout en Amérique du Nord, avec des bureaux à Montréal, Toronto, Chicago et au Mexique. Pour en savoir davantage, visitez www.fueltransport.com.

