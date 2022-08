Fuego Fuego : le plus grand festival de musique latine au Québec débarque au Parc olympique

MONTRÉAL, le 19 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Midway et Olivier Primeau s'amènent à nouveau sur l'Esplanade du Parc olympique avec Fuego Fuego, le premier et plus grand festival de musique latine au Québec, le samedi 27 août prochain, pour une journée qui promet de faire bouger!

De 12 h à 22 h 30, l'Esplanade du Parc olympique accueillera les festivaliers avec une présentation haute en couleur menée par Farruko, Nicky Jam, El Alfa, Mike Towers et Cazzu, pour ne nommer que ceux-ci.

Le festival Fuego Fuego sur l'Esplanade du Parc olympique (Groupe CNW/Parc olympique)

« Nous sommes très heureux d'accueillir ce nouveau festival qui célèbre la musique latine à Montréal. Voilà une nouvelle offre musicale et événementielle qui plaira sans contredit aux amateurs de musique latino, qui ont enfin droit à leur festival », confirme Alain Larochelle, vice-président exploitation et développement commercial au Parc olympique. « Il s'agit d'une première pour le Parc, mais également pour la métropole », poursuit-il.

« Le Parc olympique est un excellent site pour tenir ce genre d'événement », renchérit pour sa part Olivier Primeau, président-directeur général chez groupe Midway. « Nous sommes très heureux de faire entrer Montréal comme un nouveau lieu incontournable pour célébrer la musique latine, avec une offre jamais vue auparavant. Il s'agit du plus gros et du seul festival de cette envergure au Québec! ».

À savoir pour Fuego Fuego

Le festival Fuego Fuego s'adresse à un public de 16 ans et plus. La vente d'alcool sur le site est cependant réservée exclusivement au plus de 18 ans. Pour se procurer des billets et pour toute autre information concernant le festival, visitez le http://festivalfuegofuego.com.

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO), « Parc olympique », remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). La SDMVPO a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Près de 46 ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, architectural, urbain et emblématique.

À propos du groupe Midway

Midway Group est un groupe événementiel innovant et moderne rassemblant plus de 200 000 festivaliers par année à travers son écosystème d'événements. Quelques-uns des festivals notables produits par MWG sont le Festival Metro Metro, Escapade Music Festival, le Festival Arrivals, le Festival Fuego Fuego ainsi que le réputé et célèbre Beachclub.

