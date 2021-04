Fresh Express lance trois nouveaux ensembles pour salades au Canada.

En raison de la pandémie, les consommateurs ont dû réduire leurs sorties au restaurant et la plupart de leurs repas sont maintenant préparés et dégustés à la maison, ce qui fait grimper la demande pour des solutions de repas savoureuses, nutritives et faciles à préparer. Grâce au lancement de ces nouvelles recettes au Canada, Fresh Express offre aux consommateurs plus de variété que jamais et renforce son engagement à offrir des produits qui sont constamment et délicieusement frais.

« Les recherches menées par la table ronde de consommateurs de Fresh Express ont révélé un grand intérêt pour les ensembles pour salade préférés des amateurs, comme la César et l'Italienne, a déclaré Fabian Pereira, vice-président, Marketing et Innovation, Fresh Express. Nos nouvelles offres enrichissent ces recettes adorées avec des ingrédients de première qualité, comme des ananas séchés ou des croûtons assaisonnés aux fines herbes, ainsi que de la laitue et des légumes frais et croustillants. Ceux-ci font en sorte qu'il est facile pour les consommateurs de créer une version maison de leurs salades préférées. »

Les nouveaux ensembles pour salade Fresh Express offrent trois manières de savourer un repas nutritif et cuisiné par un chef tout en réduisant au minimum le temps de préparation :

César classique rehaussée : du poivre concassé, des croûtons assaisonnés aux fines herbes, du fromage parmesan râpé et de la vinaigrette César crémeuse au parmesan sur des laitues iceberg et frisée croustillantes, rendant la salade César traditionnelle encore plus délicieuse.

César asiatique rehaussée : des saveurs d'inspiration asiatique comme l'ananas sucré, le gingembre et les graines de sésame noir rehaussent cette salade de laitues iceberg et frisée, auxquelles s'ajoutent des bandes de wonton, du parmesan râpé et une vinaigrette César asiatique crémeuse.

Balsamique italienne : des laitues iceberg et frisée fraîches et du radicchio mélangés à une vinaigrette balsamique blanche, des croûtons de focaccia et un mélange de trois fromages italiens.

Les ensembles pour salades Fresh Express César classique rehaussée, César asiatique rehaussée avec laitue hachée et balsamique italienne sont maintenant offertes dans le rayon des produits réfrigérés chez les détaillants canadiens partout au pays, y compris Walmart, IGA, Save-On-Foods, Longo's et Calgary Co-op.

À propos de Fresh ExpressMD

Fresh ExpressMD est le leader des marques de salades à valeur ajoutée, et s'engage à offrir aux consommateurs des salades, des légumes et des fruits santé, pratiques et prêts à manger. À la suite de l'invention de son sac spécial Keep Crisp® dans les années 1980, Fresh Express est devenu le pionnier des salades emballées du commerce de détail et a été la première entreprise à les offrir aux épiceries du pays. Aujourd'hui, les salades fraîches Fresh Express sont offertes en plus de 150 variétés différentes et présentent de nouvelles saveurs excitantes et de nouvelles manières pratiques de répondre aux exigences alimentaires quotidiennes pour les produits frais conventionnels et biologiques. Chaque semaine, plus de 20 millions de consommateurs dégustent des salades, des épinards et des légumes Fresh Express bons pour la santé, pratiques et prêts-à-manger. Pour en savoir plus, consultez le site www.FreshExpress.com .

