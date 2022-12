Fréquentation des musées au Québec en 2021 : encore loin de la moyenne d'avant la pandémie

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - En 2021, 6,8 millions de visiteurs ont fréquenté une institution muséale au Québec. Ce résultat est en hausse de 72 % par rapport aux 3,9 millions d'entrées de 2020. Le résultat de 2021 demeure tout de même loin de la moyenne de 2015 à 2019 établie à 15,2 millions d'entrées. C'est ce que révèle le bulletin La fréquentation des institutions muséales en 2021. Le document présente les plus récents résultats annuels sur le nombre d'entrées dans les musées, les centres d'exposition et les lieux d'interprétation.

Fréquentation des institutions muséales, Québec, 2012 à 2021 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Répartition de la fréquentation intra-muros selon la catégorie d’institution muséale, Québec, 2021 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Popularité des musées de sciences et des lieux d'interprétation d'histoire, d'ethnologie et d'archéologie

Parmi les différentes catégories d'institutions muséales, celles qui ont enregistré le plus grand nombre d'entrées intra-muros en 2021 sont les musées de sciences (2,2 M) et les lieux d'interprétation d'histoire, d'ethnologie et d'archéologie (1,5 M).

Comparativement à la moyenne de 2015-2019, l'ensemble des institutions ont connu une baisse moyenne d'entrées de 55 % en 2021. Les musées de sciences ont subi une baisse moins prononcée (- 35 %), alors que les musées d'art forment la catégorie d'institution dont l'écart a été le plus élevé (- 72 %).

Portrait régional

En 2021, les régions qui ont obtenu des niveaux de fréquentation les plus proches de leur moyenne de 2015 à 2019 sont la Côte‑Nord et le Nord‑du‑Québec (+ 7 %) et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (- 17 %). La baisse des résultats a été plus forte que la moyenne québécoise (− 55 %) pour quatre régions, soit l'Outaouais (- 91 %), la Mauricie (- 65 %), Montréal (- 63 %) et la Capitale-Nationale (- 58 %).

Parmi les 30 institutions les plus fréquentées, 12 sont situées sur l'île de Montréal, 6 dans la région de la Capitale-Nationale, et les 12 restantes se répartissent entre huit autres régions administratives du Québec.

La clientèle scolaire à la traîne

Malgré les assouplissements des règles sanitaires et une hausse générale des entrées, la fréquentation scolaire dans les institutions muséales a poursuivi sa baisse, passant de 181 000 entrées en 2020 à 173 000 en 2021, ce qui demeure loin de la moyenne annuelle des visites enregistrées entre 2015 et 2019 (903 140).

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

SOURCE Institut de la statistique du Québec