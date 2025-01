Une entrée au Québec qui allie confort, écoresponsabilité et tarifs imbattables.

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - French bee, la première compagnie aérienne française spécialisée dans les vols long-courriers accessibles à tous, a annoncé aujourd'hui qu'elle fera son entrée officielle au Québec le 30 avril 2025. La filiale du Groupe Dubreuil est ravie d'offrir aux voyageurs québécois une liaison directe et abordable entre l'Aéroport International Montréal-Trudeau et Paris-Orly.

Une stratégie de croissance performante

L'arrivée de cette nouvelle ligne s'inscrit dans une stratégie de croissance visant à renforcer sa présence en Amérique du Nord. Après avoir développé son réseau aux États-Unis avec des liaisons vers San Francisco, Los Angeles, New York et Miami, la compagnie élargit désormais son offre au Canada afin de répondre à la demande croissante des clients nord-américains pour des voyages long-courriers à tarifs compétitifs. Cette expansion constitue un atout majeur pour le Québec, en soutenant l'économie locale, le secteur touristique et les échanges commerciaux.

Technologie de pointe et respect de l'environnement

Les vols seront opérés avec une flotte d'Airbus A350, réputée pour réduire de 25 % la consommation de carburant et les émissions de CO₂ par rapport aux générations précédentes. Grâce à leur conception innovante et à l'utilisation de matériaux légers, ces appareils combinent performance et respect de l'environnement, répondant aux attentes des voyageurs soucieux de leur empreinte écologique.

La compagnie qui s'adapte à ses passagers

French bee assurera quatre vols hebdomadaires entre les deux villes, opérés par l'un de ses appareils de dernière génération. Du 4 juillet au 31 août 2025, un cinquième vol sera ajouté afin de répondre à la demande accrue durant la période estivale et de permettre aux Québécois.e.s de découvrir Paris. Les tarifs aller-retour débuteront à partir de 449 $, offrant ainsi une option attrayante pour explorer cette destination prisée. Le vol direct sera d'une durée d'environ 7 heures 30, permettant aux passagers de rejoindre confortablement la capitale française.

Afin de garantir une expérience sur mesure, les clients pourront personnaliser leur voyage en choisissant parmi de nombreuses options, telles que bagages en soute, équipements sportifs, sièges avec vue ou adaptés aux grandes jambes, cabine privée, embarquement prioritaire, repas ou kits de voyage. Au total, plus d'un million de combinaisons sont possibles pour répondre aux préférences de chacun.

« Avec l'ouverture de cette nouvelle destination vers Montréal, French bee poursuit l'expansion de son réseau international, portant ainsi son nombre de destinations long-courriers de 6 à 7 et répondant à une forte demande pour les voyages d'affaires et de loisirs tout au long de l'année. Cette nouvelle ligne permettra à French bee de renforcer ses partenariats locaux et de faciliter les échanges entre le Canada et la France. L'introduction de l'Airbus A350 reflète notre engagement à offrir une expérience respectueuse de l'environnement, tout en répondant aux attentes des voyageurs en matière de confort et d'accessibilité. Nous avons bien hâte d'accueillir les passagers québécois dès le 30 avril 2025. » - Gregory Jamet, vice-président exécutif RMPP chez French bee.

À propos de French bee

French bee est la première compagnie aérienne française spécialisée dans les vols long-courriers à tarifs accessibles. Fondée en 2016, elle est une filiale du Groupe Dubreuil et se distingue par son modèle innovant qui permet de rendre les voyages vers des destinations lointaines plus abordables, sans compromis sur la qualité de service. Avec une flotte moderne composée de 6 Airbus A350 de dernière génération, French bee dessert des destinations emblématiques telles que La Réunion, Tahiti, San Francisco, Miami, Los Angeles et New York. Grâce à son modèle, French bee offre des services adaptés aux besoins de ses passagers, tout en maintenant des tarifs ultra-compétitifs. Sa mission est de démocratiser les voyages long-courriers en alliant efficacité opérationnelle et satisfaction client, tout en réduisant son empreinte carbone avec des avions parmi les plus performants sur le plan environnemental.

À propos du groupe Dubreuil

Présent sur 7 métiers, le groupe Dubreuil emploie 6 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3,16 milliards d'euros en 2023. Sur la période, le chiffre d'affaires se répartit comme suit entre les activités de la Distribution - l'Automobile (37% du CA), les Matériels TP (10%), le Machinisme Agricole (10%), les Énergies (7%), le Poids Lourd (1,75%) -de l'Hôtellerie (0,25%) et du Transport Aérien (34%). www.groupedubreuil.com

