Frédérique-Jade Belzile élue à la présidence de la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ)

QUÉBEC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) est heureuse d'annoncer l'élection de Frédérique-Jade Belzile à la présidence de l'organisation.

Membre du personnel de soutien administratif au Collège Édouard-Montpetit, Mme Belzile était vice-présidente aux affaires administratives depuis octobre 2018.

« C'est avec fierté et humilité que j'accepte de porter la voix du personnel de soutien de l'enseignement supérieur. J'amorce mon mandat avec la ferme conviction que la réussite et la vitalité de notre réseau reposent aussi sur celles et ceux qui sont essentiels à son bon fonctionnement. On ne se laissera pas abattre par le vent de face que nous subissons. Le gel d'embauche, les compressions historiques dans le financement des cégeps et des universités, et les attaques répétées du gouvernement envers les contre-pouvoirs, en premier lieu les syndicats, ne font que renforcer notre détermination à défendre les conditions de travail et de vie de nos membres », a déclaré Mme Belzile à la suite de son élection.

La nouvelle présidente souhaite également remercier du fond du cœur Valérie Fontaine, élue en décembre dernier au comité exécutif de la CSQ, pour avoir dirigé la FPSES-CSQ au cours des huit dernières années : « Elle a représenté notre fédération avec rigueur et passion au sein de la Centrale, dans les médias et auprès des partenaires du milieu de l'éducation. Au-delà de son leadership, elle a été pour moi une mentore exceptionnelle, généreuse de son temps et de ses conseils. Je poursuivrai notre travail collectif en m'inspirant de l'exemple qu'elle a su incarner ».

Composition de l'exécutif

Les membres du conseil fédéral ont également renouvelé leur confiance envers John Cuffaro, membre du personnel de soutien administratif au Collège Dawson. Celui-ci a été réélu vice-président aux affaires financières de la Fédération. Le poste de vice-présidence aux affaires administratives est quant à lui laissé vacant par l'élection de madame Belzile à la présidence de la Fédération et sera comblé prochainement.

Profil de la FPSES-CSQ

La Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) représente près de 5 000 membres œuvrant dans treize établissements du secteur collégial, trois du secteur universitaire et cinq organismes de services parapublics. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

