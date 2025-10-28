Cette collaboration avec Charge Solar permettra d'accélérer l'adoption du stockage d'énergie à domicile partout au Canada

SAN JOSE, Californie, le 28 oct. 2025 /CNW/ - FranklinWH Energy Storage Inc. (FranklinWH), un chef de file des solutions de gestion de l'énergie pour l'ensemble de la maison, a le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat de distribution stratégique avec Charge Solar, l'un des principaux fournisseurs de solutions solaires au Canada. Dans le cadre de ce partenariat, Charge Solar mettra à profit son vaste réseau d'installateurs solaires pour distribuer le système FranklinWH, y compris les batteries aPower S et aPower 2.

« Charge Solar partage notre engagement à fournir aux propriétaires des solutions énergétiques fiables et à haut rendement, a déclaré Gary Lam, chef de la direction et cofondateur de FranklinWH. « Ce partenariat nous permet d'étendre notre présence au Canada et offre aux propriétaires des avantages d'une technologie de stockage d'énergie avancée, notamment en termes de durabilité, d'indépendance énergétique et de réduction des coûts. »

Au Canada, la liste des programmes provinciaux et nationaux visant à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelable ne cesse de s'allonger. Une dynamique se met en place pour améliorer l'accessibilité et l'impact du stockage d'énergie pour les propriétaires, grâce à des programmes régionaux de remise comme les incitations à l'énergie solaire et au stockage de British Columbia Hydro, afin d'atteindre les objectifs fédéraux en matière de réseau carboneutre.

Le système FranklinWH est conçu de manière à s'intégrer harmonieusement aux installations solaires résidentielles. Les propriétaires peuvent améliorer leur autonomie énergétique et réduire les coûts de leurs factures d'électricité en stockant de l'énergie pendant les périodes de faible demande et en l'utilisant pendant les périodes de forte demande. De plus, l'impact global sur l'environnement des propriétés hors réseau et isolées peut être réduit grâce à une alimentation électrique fiable.

« Les solutions aPower S et aPower 2 de FranklinWH correspondent exactement au type de solutions de stockage évolutives et faciles à installer que les entrepreneurs canadiens réclament : capacité utile élevée, puissance continue élevée, sécurité LFP et longues périodes de garantie, intégration photovoltaïque native et cas d'utilisation avancés pour la recharge des véhicules électriques » a déclaré Jeff MacAulay, chef de la direction de Charge Solar. « Charge Solar est fière de distribuer ces nouveaux produits partout au Canada et d'aider ses partenaires à offrir aux propriétaires des solutions de stockage de pointe. »

Grâce à ce partenariat, les installateurs d'énergie solaire canadiens auront accès :

aux solutions aPower S et aPower 2 de FranklinWH pour les foyers.

à l'assistance technique et à la formation de bout en bout pour une intégration harmonieuse.

à des services logistiques et à une exécution des commandes efficaces pour une efficacité maximale des projets

Ensemble, FranklinWH et Charge Solar entendent favoriser la transition vers le stockage d'énergie à domicile au Canada, permettant ainsi aux propriétaires de bénéficier d'une plus grande résilience, d'une meilleure durabilité et d'une plus grande autonomie énergétique.

Pour en savoir plus sur les solutions de stockage d'énergie de FranklinWH, consultez le site www.franklinwh.com.

À propos de FranklinWH

FranklinWH Energy Storage est le fabricant du système FranklinWH, une solution de gestion et de stockage de l'énergie domestique de nouvelle génération. L'équipe de FranklinWH, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, possède des décennies d'expérience dans les domaines de la conception, la fabrication, la vente et l'installation de systèmes énergétiques. L'entreprise est cotée sur AVL auprès de plusieurs institutions financières et continue de donner aux propriétaires les moyens d'obtenir une véritable liberté énergétique. Pour en savoir plus, consultez le site franklinwh.com.

À propos de Charge Solar

Charge Solar se consacre à aider les Canadiens à exploiter l'électricité solaire dans leurs maisons et leurs entreprises. Forte de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, Charge Solar s'associe à des installateurs de partout au Canada pour fournir de l'équipement de premier plan, de l'assistance technique et des services logistiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur chargesolar.com.

Personne-ressource pour les médias

Brandon Sanchez

Directeur du marketing, FranklinWH

[email protected]

Tatum Drader-Smith

Directrice du marketing, Charge Solar

[email protected]

