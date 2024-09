TORONTO, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle mettra fin à trois fonds, soit le FINB de dividendes mondiaux de qualité Franklin (FLGB), le FINB multifactoriel d'actions internationales Franklin (FLDM), et le Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, y compris sa série de FNB (FWCP), aux environs du 4 décembre 2024.

À la fermeture des bureaux aujourd'hui, le 25 septembre 2024, Franklin Templeton Canada n'acceptera plus aucune autre souscription directe de parts du FLGD, du FLDM ou du FWCP. Les parts de ces FNB continueront d'être inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) jusqu'à ce qu'elles en soient radiées de façon volontaire à la fermeture des bureaux, le 29 novembre 2024 ou vers cette date.

Franklin Templeton Canada vendra et convertira les portefeuilles de FNB en espèces le 25 novembre 2024 ou vers cette date, et les actifs restants - après le règlement des passifs et des obligations des FNB - seront distribués en espèces aux porteurs de parts du FNB, au prorata, le 5 décembre 2024 ou vers cette date. Les porteurs de parts auront la possibilité de vendre ou de racheter leurs parts avant la fermeture des bureaux le 29 novembre 2024, avant la radiation volontaire.

À la fermeture des bureaux aujourd'hui, le 25 septembre 2024, les séries A, F et O du Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset cesseront d'offrir l'achat de parts aux investisseurs nouveaux et actuels. Les investisseurs concernés qui préfèrent passer à un autre fonds Franklin Templeton ou racheter leurs placements avant la date de dissolution du Fonds sont priés de collaborer avec leur conseiller financier pour soumettre leurs instructions au plus tard le 3 décembre 2024. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible pour vous aider. Veuillez téléphoner au 1 800 897-7281.

À la fermeture des bureaux le 4 décembre 2024, tous les investisseurs qui détiennent encore des parts des séries A, F ou O du Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset dans des comptes enregistrés verront leurs placements transférés dans la série correspondante du Fonds du marché monétaire canadien Franklin. Les investisseurs qui détiennent le fonds dans tous les autres comptes verront leurs placements liquidés à la juste valeur marchande et Franklin Templeton Canada enverra le produit à l'investisseur ou à son courtier.

Franklin Templeton Canada effectue régulièrement un examen de sa gamme de fonds et a décidé de mettre fin à ces trois fonds.

Franklin Templeton Canada fournira un avis de cessation du Fonds aux investisseurs au moins 60 jours avant la date de prise d'effet. Les investisseurs ne seront pas tenus de payer des frais de rachat, des frais d'acquisition ou d'autres frais associés à la dissolution des fonds, car ces coûts et ces dépenses seront assumés par Franklin Templeton Canada.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 600 milliards de dollars américains (environ 2 200 milliards de dollars canadiens) au 31 août 2024. Pour en savoir plus, veuillez visiter le franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur LinkedIn, X et Facebook.

