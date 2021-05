TORONTO, le 31 mai 2021 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds mondial d'actifs réels Franklin II pour les investisseurs accrédités. Le fonds vise à générer un revenu courant stable et à procurer un rendement total attrayant en investissant dans un portefeuille mondialement diversifié d'actifs réels et qui comprend des structures privées et publiques.

« Les actifs réels sont bien placés pour participer à une croissance économique plus vaste, tout en offrant une protection potentielle contre les baisses en période d'incertitude économique, ainsi qu'une faible corrélation avec les catégories d'actifs traditionnelles, a déclaré Duane Green, président et chef de la direction chez Franklin Templeton Canada. Tirant profit d'une équipe multinationale possédant 35 ans d'expertise dans le domaine, ce fonds investit dans des secteurs auxquels certains investisseurs ne s'exposent que difficilement, et ce, depuis toujours, comme l'immobilier commercial, l'infrastructure, l'agriculture et le bois d'œuvre. »

Les attributs communs à de nombreux actifs réels du Fonds mondial d'actifs réels Franklin II sont les suivants :

Flux de revenu stable et prévisible

Conserve le pouvoir d'achat à travers le temps et protection contre l'inflation

Génère un rendement en lien direct avec l'activité économique

Forte diversification grâce à une faible corrélation avec les actions et les obligations

La stratégie de placement du fonds est similaire à celle du Fonds mondial d'actifs réels Franklin, qui dessert les investisseurs institutionnels depuis 2017.

Franklin Real Asset Advisors gère des portefeuilles immobiliers privés mondiaux et régionaux pour les investisseurs depuis 1984. Grâce à la force et à la stabilité de Franklin Templeton, Franklin Real Asset Advisors utilise un processus de placement éprouvé par le temps et caractérisé par de solides capacités de recherche et de sélection qui comprennent une analyse descendante, une diligence raisonnable ascendante et une atténuation des risques.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, l'entreprise possède des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de solutions multi-actifs et alternatives. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels des placements, l'entreprise basée en Californie a plus de 70 ans d'expérience en placements et environ 1,5 billion de dollars américains (environ 1,9 billion de dollars canadiens) en actifs gérés au 30 avril 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Veuillez lire la note de service de l'offre confidentielle du fonds avant d'investir. La note de service de l'offre contient des informations importantes concernant les objectifs de placement du fonds, les stratégies, les restrictions, les risques, les frais, les limites de rachat, la liquidité et toutes les autres questions d'intérêt. Rien ne garantit que les objectifs de placement du fonds seront atteints. Les parts du fonds ne sont vendues qu'à des acheteurs admissibles et qualifiés d'« investisseurs accrédités » en vertu des exemptions de prospectus dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Les rendements passés ne sont pas nécessairement représentatifs ou garants des rendements futurs.

