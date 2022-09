TORONTO, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global, géré par son gestionnaire de placements spécialisé, Brandywine Global. Brandywine Global utilise sa perspective mondiale pour déterminer les principaux thèmes macroéconomiques qui orientent à la fois les actions durables1 et les placements à revenu fixe du fonds. Grâce à une approche active suscitant une forte confiance, l'équipe de placement produit une rigoureuse analyse ascendante afin de générer de la valeur et de gérer le risque.

« Dans le contexte actuel du marché, de nombreux conseillers et investisseurs sont à la recherche d'une solution équilibrée qui produit un revenu constant et réduit le risque, a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada. Pour aider les investisseurs à composer avec les turbulences des marchés et les ralentissements du marché, ce nouveau fonds établit un équilibre entre un portefeuille d'actions visant la génération d'alpha et un portefeuille procurant de la stabilité, composé de titres à revenu fixe et axé sur la défense, le tout réuni dans une perspective macroéconomique. »

Depuis plus de 30 ans, Brandywine Global répond aux besoins des investisseurs en matière de stratégies de placement liées aux titres à revenu fixe et aux actions de valeur à l'échelle mondiale.

Brandywine Global adopte une approche d'équipe pour administrer le fonds avec huit gestionnaires de portefeuille, dont Brian Kloss, J.D., CPA, gestionnaire de portefeuille de placements à revenu fixe, James Clarke, gestionnaire de portefeuille d'actions et directeur de la recherche fondamentale sur les actions, et Sorin Roibu, CFA, gestionnaire de portefeuille d'actions et analyste de recherche. Ils possèdent respectivement plus de 24, 30 et 19 années d'expérience dans le secteur.

À propos de Brandywine Global

Brandywine Global Investment Management, LLC (« Brandywine Global ») croit au pouvoir des placements de valeur. Faisant preuve de conviction et de discipline, Brandywine Global va au-delà de la pensée conventionnelle à court terme pour rechercher rigoureusement la valeur à long terme. Depuis 1986, l'entreprise propose à ses clients du monde entier une gamme de solutions distinctes en matière de titres à revenu fixe, d'actions et de placements alternatifs. Brandywine Global, gestionnaire de placements spécialisé de Franklin Templeton, gère environ 58 milliards de dollars US d'actifs sous gestion en date du 30 juin 2022. Son siège social se situe à Philadelphie, alors que les bureaux se trouvent à Montréal, à Singapour et à Londres. Visitez le site brandywineglobal.com et le blogue de premier plan de la société, Around the Curve.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 155 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Nous réunissons un ensemble sans égal de gérants d'investissement spécialisés indépendants afin d'offrir à nos clients une expertise approfondie et une spécialisation dans toutes les classes d'actifs, toutes les régions et tous les styles d'investissement. Et ces experts peuvent compter sur une infrastructure mondiale dotée de capacités à grande échelle en matière de recherche, d'analyse des données et de service. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels en placement, la société californienne compte 75 ans d'expérience en placement et environ 1,4 billion de dollars américains (environ 1,8 billion de dollars canadiens) d'actifs sous gestion au 31 août 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

1. Au fur et à mesure que l'équipe de placement établira le portefeuille d'investissement du fonds, une approche durable sera immédiatement adoptée pour les placements à revenu fixe du fonds et sera progressivement adoptée pour les investissements en actions du fonds, jusqu'à ce que la composante actions du fonds soit entièrement investie le ou vers le 31 décembre 2022.

Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou la fiche de renseignements sur le fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

