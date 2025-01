L'entreprise continue d'offrir ses meilleures capacités d'investissement mondial au marché canadien

TORONTO, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui l'inscription du FNB indiciel multifactoriel d'actions de sociétés américaines à moyenne capitalisation Franklin (FMID) pour les Canadiens qui cherchent à aller au-delà des sociétés américaines à grande capitalisation. Axé sur la qualité et la valeur, le FMID est offert moyennant des frais de gestion peu élevés de 30 points de base et est maintenant inscrit sur les listes de Cboe Canada Inc.

« De nombreux investisseurs sont préoccupés par les évaluations et la concentration des principales actions de l'indice S&P 500. Ils cherchent à aller au-delà des sociétés à grande capitalisation qui ont été les principaux moteurs du marché boursier américain », a déclaré Ahmed Farooq, vice-président principal et chef de la distribution des FNB de détail, Franklin Templeton Canada. « Pour les aider à diversifier leurs placements et à profiter d'un potentiel de croissance accru, le FMID investit dans des entreprises établies aux États-Unis au moyen d'une approche multifactorielle axée sur la qualité et la valeur élevées en vue d'une amélioration des rendements par rapport aux indices passifs d'actions de sociétés américaines à moyenne capitalisation. »

Le FMID élargit la gamme de FNB américains de la société offerts aux Canadiens, qui comprend le FNB indiciel FTSE d'actions de sociétés américaines Franklin (FLAM) et le FNB multifactoriel d'actions de sociétés américaines à grande capitalisation Franklin (FLUS), tous deux cotés quatre étoiles Morningstar1, de même que le FNB indiciel d'actions de sociétés américaines à faible volatilité et à dividendes élevés Franklin (FLVU), récemment lancé.

Dennis Tew, chef de la distribution et de la stratégie commerciale, Franklin Templeton Canada, a ajouté : « Nous continuons d'offrir nos meilleures idées de placement et nos solutions novatrices au marché canadien pour répondre aux besoins des clients. Cette stratégie de FNB indiciel multifactoriel d'actions de sociétés américaines à moyenne capitalisation de 2 milliards $CA2, qui fait ses preuves depuis plus de sept ans sur le marché américain, a trouvé écho auprès de nos clients américains, qui ont gagné 1,2 milliard $CA en flux au cours de la dernière année3. »

Le 30 janvier 2025, les employés de Franklin Templeton sonneront la cloche signalant la fermeture de Cboe Canada pour célébrer l'inscription du FMID.

S'inscrivant dans le cadre d'une plateforme mondiale de FNB, Franklin Templeton Canada offre maintenant 25 FNB à gestion active, à bêta intelligent et à gestion passive. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme de FNB de Franklin Templeton, veuillez consulter le franklintempleton.ca/fnb.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 600 milliards de dollars américains (environ 2 200 milliards de dollars canadiens) au 31 décembre 2024. Pour en savoir plus, veuillez visiter le franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur LinkedIn, X et Facebook.

Les FNB et séries de FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d'un FNB ou d'une série de FNB avant d'y investir. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds du FNB attentivement avant d'investir. Les parts des FNB et des séries de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des FNB et des séries de FNB réduisent le rendement. Les FNB et les séries de FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

1. Source: Morningstar Research Inc., au December 31, 2024. Tous droits réservés. La présente information est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu, ne peut être copiée ni diffusée et ne peut être garantie sur le plan de l'exactitude, de l'intégralité ou de l'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de la présente information. La cote Morningstar des rendements corrigés du risque est un classement par étoiles qui est fait mensuellement et établit le rendement corrigé du risque d'un fonds par rapport à celui des fonds de sa catégorie. Le classement par étoiles est la mesure du rendement historique excédentaire annualisé d'un fonds (l'excédent est mesuré en fonction d'un placement sans risque dans les bons du Trésor du gouvernement canadien) ajusté au risque historique du fonds. Le classement global par étoiles d'un fonds correspond à la moyenne pondérée de ses rendements sur trois, cinq et dix ans. Ce classement global fait l'objet d'un rajustement si le fonds compte moins de cinq ou dix ans d'existence. Un fonds qui se classe entre les tranches supérieures de 10,1 % à 22,5 % de sa catégorie de fonds reçoit quatre étoiles. Le FINB FTSE États-Unis Franklin et FINB multifactoriel d'actions américaines à grande capitalisation Franklin est coté au sein de la catégorie Morningstar actions américaines.Toutes les données de rendement visent les parts du Fonds. Veuillez consulter le morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque. Pour chacune des périodes de performance de 3 ans, 5 ans et 10 ans, il y avait un total de 1001 pour la période de 3 ans, 876 pour la période de 5 ans et 550 pour la période de 10 ans, respectivement, dans la catégorie Morningstar actions américaines. Veuillez consulter le morningstar.ca pour les données sur 1 an.



2. Fonds sous mandat de gestion du FNB indiciel multifactoriel d'actions de sociétés américaines à moyenne capitalisation Franklin (FLQM) en date du 28 janvier 2025.



3. Flux de fonds pour le FNB indiciel multifactoriel d'actions de sociétés américaines à moyenne capitalisation Franklin (FLQM) entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.

