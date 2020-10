Franklin Templeton Canada élargit sa gamme de FNB avec le nouveau FNB actif de croissance mondiale Franklin

TORONTO, le 6 oct. 2020 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle élargissait sa gamme de FNB à gestion active avec le FNB actif de croissance mondiale Franklin (FGGE). Le FNB actif de croissance mondiale Franklin offre aux investisseurs canadiens un portefeuille d'actions prometteur et diversifié, ciblant des entreprises de qualité à l'échelle mondiale dont les perspectives ne sont pas encore reconnues sur les marchés.

« Compte tenu de la croissance phénoménale des titres technologiques américains à méga-capitalisation, les investisseurs recherchent des actions offrant une croissance remarquable pour compléter leur portefeuille, a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada. Notre stratégie de croissance mondiale met au jour des possibilités de croissance uniques et de grande qualité à l'échelle mondiale et vise à limiter le chevauchement économique entre les actifs du fonds. Comme cette stratégie peut être utilisée comme un FNB, un fonds commun de placement ou un compte en gestion distincte, les clients peuvent en tirer parti en utilisant le véhicule de placement qui leur convient le mieux. »

Inscrit à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole FGGE, le FNB actif de croissance mondiale Franklin investit la quasi-totalité de son actif dans des titres à rendement élevé1 ayant la cote 5 étoiles de Morningstar2, Fonds de croissance mondiale Franklin un portefeuille concentré de 35 à 40 titres de croissance mondiale. Neutre par rapport à l'indice de référence, le fonds peut investir n'importe où dans le monde, y compris jusqu'à 20 % de son actif dans des titres de participation d'émetteurs des marchés émergents. Les frais de gestion du FNB actif de croissance mondiale Franklin sont de 90 points de base (pb).

La stratégie de croissance mondiale Franklin est cogérée par John Remmert, premier vice-président et gestionnaire de portefeuille, Patrick McKeegan, FCA, vice-président et gestionnaire de portefeuille, et Don Huber, premier vice-président et gestionnaire de portefeuille, qui comptent respectivement 33 ans, 11 ans et 39 ans d'expérience dans le secteur et 18 ans, 2 ans et 18 ans dans la gestion de la stratégie.

Étant donné sa composition unique, le FNB actif de croissance mondiale Franklin est un complément d'actions de croissance mondiale à la gamme de FNB à gestion active Franklin LibertyShares, qui comprend également les FNB suivants :

La plateforme de FNB de Franklin Templeton est conçue pour obtenir de meilleurs résultats pour les clients grâce à une gamme de produits diversifiés et innovateurs offerts dans chaque catégorie d'actifs et tous les secteurs géographiques. Plus de 90 FNB sont offerts à l'échelle mondiale offrant des solutions pour plusieurs conditions de marché et d'occasions d'investissement grâce à des FNB actifs, bêta intelligents et gérés passivement. En date du 31 Août 2020, la plateforme de FNB compte environ 10 milliards de dollars américains en actifs gérés à l'échelle mondiale, et tire parti de la force et des ressources de l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde.

Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, la société apporte des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de placements non traditionnels et de solutions multiactifs personnalisées. Ayant des bureaux dans 30 pays et comptant 1 300 professionnels du placement, la société domiciliée en Californie possède plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 août 2020, son actif géré s'élevait à environ 1,4 billion de dollars américains (environ 1,9 billion de dollars canadiens). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

1. Au 31 août 2020, les taux de rendement annuels composés historiques des parts de la série F du Fonds de croissance mondiale Franklin étaient de 30,48 % sur un an, de 18,82 % sur trois ans, de 14,64 % sur cinq ans et de 13,61 % depuis sa création (24 juin 2011). Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n'incluent pas les frais d'acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigibles des porteurs de parts, qui pourraient avoir pour effet de réduire le rendement.

2. © 2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenus aux présentes : (1) sont exclusifs à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être ni reproduits ni diffusés; et (3) ne peuvent pas être garantis comme étant exacts, complets ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables de quelque dommage ou perte que ce soit résultant de l'utilisation de la présente information. Le rendement passé n'est pas une garantie des résultats futurs. Le Fonds de croissance mondiale Franklin série F est classé dans la catégorie Morningstar Actions mondiales. En date du 31 août 2020, cette catégorie comptait, pour les périodes de rendement sur 3 ans et 5 ans, 1 527 et 1 039 fonds respectivement. La cote MorningstarMC des fonds, ou la « cote étoile », est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d'assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s'appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10 % des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35 % reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10 % reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d'un produit géré est déterminée à partir d'une moyenne pondérée de ses résultats sur 3, 5 et 10 ans (le cas échéant) mesurés selon les critères de Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de 3 ans est pondérée à 100 %; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de 5 ans est pondérée à 60 % et la période de 3 ans est pondérée à 40 %; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10 ans est pondérée à 50 %, la période de 5 ans à 30 % et la période de 3 ans à 20 %. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans est celle qui a le plus d'incidence sur la cote en réalité puisqu'elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez vous reporter à morningstar.ca pour obtenir des précisions sur le calcul des cotes

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent entraîner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus ou la fiche de renseignements sur le fonds avant d'investir. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n'incluent pas les frais d'acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer aux placements dans des FNB. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et frais des FNB réduisent le rendement. Le rendement d'un FNB peut sensiblement s'écarter du rendement d'un indice en raison des coûts de transaction, des frais et d'autres facteurs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

